https://ria.ru/20250224/lavrov-2001239169.html
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция - РИА Новости, 24.02.2025
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция
Главы МИД России и Турции проводят совместную пресс-конференцию в Анкаре. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:40:00+03:00
2025-02-24T11:40:00+03:00
2025-02-24T11:40:00+03:00
турция
россия
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Главы МИД России и Турции проводят совместную пресс-конференцию в Анкаре.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре
2025-02-24T11:40
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PT41M01S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, видео
Турция, Россия
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция
Главы МИД России и Турции проводят совместную пресс-конференцию в Анкаре.
2025-02-24T11:40
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PT41M01S
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция
Читать ria.ru в
Главы МИД России и Турции проводят совместную пресс-конференцию в Анкаре.