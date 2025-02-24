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Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция - РИА Новости, 24.02.2025
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11:40 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/lavrov-2001239169.html
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция - РИА Новости, 24.02.2025
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция
Главы МИД России и Турции проводят совместную пресс-конференцию в Анкаре. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T11:40:00+03:00
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турция
россия
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Главы МИД России и Турции проводят совместную пресс-конференцию в Анкаре.
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Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре
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353
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турция, россия, видео
Турция, Россия
Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция
Главы МИД России и Турции проводят совместную пресс-конференцию в Анкаре.
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Пресс-конференция Лаврова и Фидана в Анкаре. Трансляция

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Главы МИД России и Турции проводят совместную пресс-конференцию в Анкаре.
 
ТурцияРоссия
 
 
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