В Крыму возбудили дело против убийцы кошки из "Ласточкиного гнезда"
В Крыму возбудили дело против мужчины, сбросившего кошку с "Ласточкиного гнезда"
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияЖитель Санкт-Петербурга выбросил кошку с обрыва в "Ласточкином гнезде"
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Житель Санкт-Петербурга выбросил кошку с обрыва в "Ласточкином гнезде"
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Против мужчины, сбросившего кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
"По данному факту дознавателем отдела полиции № 1 "Алупкинский" УМВД России по городу Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток", — написала она.
Полицейские устанавливают всех обстоятельства произошедшего, добавила Волк.
Инцидент на смотровой площадке замка "Ласточкино гнездо" произошел накануне. Один из посетителей сбросил с балкона кошку, живущую рядом со знаменитой достопримечательностью, и скрылся. Вскоре его задержали в Джанкое, это оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. По его словам, он так жестоко поступил с животным, потому что оно стало вырываться из его рук.
"Ласточкино гнездо" — миниатюрный замок в готическом стиле с башенками и стрельчатыми окнами, он находится на высоте около 40 метров на Аврориной скале в районе Гаспры (Ялта).