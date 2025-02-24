https://ria.ru/20250224/krym-2001350062.html

В Крыму возбудили дело против убийцы кошки из "Ласточкиного гнезда"

В Крыму возбудили дело против убийцы кошки из "Ласточкиного гнезда" - РИА Новости, 24.02.2025

В Крыму возбудили дело против убийцы кошки из "Ласточкиного гнезда"

Против мужчины, сбросившего кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:22:00+03:00

2025-02-24T19:22:00+03:00

2025-02-24T21:01:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Против мужчины, сбросившего кошку со смотровой площадки у замка "Ласточкино гнездо", возбудили уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "По данному факту дознавателем отдела полиции № 1 "Алупкинский" УМВД России по городу Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток", — написала она. Полицейские устанавливают всех обстоятельства произошедшего, добавила Волк.Инцидент на смотровой площадке замка "Ласточкино гнездо" произошел накануне. Один из посетителей сбросил с балкона кошку, живущую рядом со знаменитой достопримечательностью, и скрылся. Вскоре его задержали в Джанкое, это оказался 24-летний уроженец Санкт-Петербурга. По его словам, он так жестоко поступил с животным, потому что оно стало вырываться из его рук."Ласточкино гнездо" — миниатюрный замок в готическом стиле с башенками и стрельчатыми окнами, он находится на высоте около 40 метров на Аврориной скале в районе Гаспры (Ялта).

https://ria.ru/20250224/krym-2001225306.html

https://ria.ru/20250224/dzhankoj-2001224441.html

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происшествия, россия, ялта, ирина волк, республика крым