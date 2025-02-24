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СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере

СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере

Инвесторы частного фонда "Терра Капиталиста" обвиняют бывшего священника Ивана Светлого в краже более одного миллиарда рублей, сообщают "Известия". РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:33:00+03:00

2025-02-24T09:33:00+03:00

2025-02-24T10:37:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Инвесторы частного фонда "Терра Капиталиста" обвиняют бывшего священника Ивана Светлого в краже более одного миллиарда рублей, сообщают "Известия"."Финансовую пирамиду, в которой они потеряли более одного миллиарда рублей, создал бывший священник Иван Светлый, его менеджеры работали по всей стране. Они стимулировали людей брать кредиты и вкладывать в фонд, но, получая деньги, не всегда выдавали расписки в их получении", — говорится в материале.В статье указали, что инвесторы обратились к правоохранительным органам, требуя привлечь злоумышленника к уголовной ответственности.При этом сам бывший священник, как подчеркнули в публикации, обратился в Арбитражный суд Москвы ради признания себя банкротом: таким образом он может списать с себя все долги и уйти от необходимости расплачиваться с вкладчиками.

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