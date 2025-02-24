https://ria.ru/20250224/krazha-2001207931.html
СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере
СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере - РИА Новости, 24.02.2025
СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере
Инвесторы частного фонда "Терра Капиталиста" обвиняют бывшего священника Ивана Светлого в краже более одного миллиарда рублей, сообщают "Известия". РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:33:00+03:00
2025-02-24T09:33:00+03:00
2025-02-24T10:37:00+03:00
москва
россия
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Инвесторы частного фонда "Терра Капиталиста" обвиняют бывшего священника Ивана Светлого в краже более одного миллиарда рублей, сообщают "Известия"."Финансовую пирамиду, в которой они потеряли более одного миллиарда рублей, создал бывший священник Иван Светлый, его менеджеры работали по всей стране. Они стимулировали людей брать кредиты и вкладывать в фонд, но, получая деньги, не всегда выдавали расписки в их получении", — говорится в материале.В статье указали, что инвесторы обратились к правоохранительным органам, требуя привлечь злоумышленника к уголовной ответственности.При этом сам бывший священник, как подчеркнули в публикации, обратился в Арбитражный суд Москвы ради признания себя банкротом: таким образом он может списать с себя все долги и уйти от необходимости расплачиваться с вкладчиками.
https://ria.ru/20250219/ministr-2000219725.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_ec605118319275234bfdd762b01ac1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество, происшествия
Москва, Россия, Общество, Происшествия
СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере
Известия: бывшего священника Светлого обвиняют в краже более миллиарда рублей