Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 24.02.2025 (обновлено: 10:37 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/krazha-2001207931.html
СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере
СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере - РИА Новости, 24.02.2025
СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере
Инвесторы частного фонда "Терра Капиталиста" обвиняют бывшего священника Ивана Светлого в краже более одного миллиарда рублей, сообщают "Известия". РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:33:00+03:00
2025-02-24T10:37:00+03:00
москва
россия
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f7c2866c79b6bbcdb66ca5f88345fff.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Инвесторы частного фонда "Терра Капиталиста" обвиняют бывшего священника Ивана Светлого в краже более одного миллиарда рублей, сообщают "Известия"."Финансовую пирамиду, в которой они потеряли более одного миллиарда рублей, создал бывший священник Иван Светлый, его менеджеры работали по всей стране. Они стимулировали людей брать кредиты и вкладывать в фонд, но, получая деньги, не всегда выдавали расписки в их получении", — говорится в материале.В статье указали, что инвесторы обратились к правоохранительным органам, требуя привлечь злоумышленника к уголовной ответственности.При этом сам бывший священник, как подчеркнули в публикации, обратился в Арбитражный суд Москвы ради признания себя банкротом: таким образом он может списать с себя все долги и уйти от необходимости расплачиваться с вкладчиками.
https://ria.ru/20250219/ministr-2000219725.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954267281_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_ec605118319275234bfdd762b01ac1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, общество, происшествия
Москва, Россия, Общество, Происшествия
СМИ сообщили о массовой жалобе на священника за кражу в крупном размере

Известия: бывшего священника Светлого обвиняют в краже более миллиарда рублей

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Инвесторы частного фонда "Терра Капиталиста" обвиняют бывшего священника Ивана Светлого в краже более одного миллиарда рублей, сообщают "Известия".
«
"Финансовую пирамиду, в которой они потеряли более одного миллиарда рублей, создал бывший священник Иван Светлый, его менеджеры работали по всей стране. Они стимулировали людей брать кредиты и вкладывать в фонд, но, получая деньги, не всегда выдавали расписки в их получении", — говорится в материале.
В статье указали, что инвесторы обратились к правоохранительным органам, требуя привлечь злоумышленника к уголовной ответственности.
При этом сам бывший священник, как подчеркнули в публикации, обратился в Арбитражный суд Москвы ради признания себя банкротом: таким образом он может списать с себя все долги и уйти от необходимости расплачиваться с вкладчиками.
Задержанный министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Появились подробности о задержании министра транспорта Челябинской области
19 февраля, 09:45
 
МоскваРоссияОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала