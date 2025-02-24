Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске устроили крупный рейд против мигрантов - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 24.02.2025 (обновлено: 13:16 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/krasnojarsk-2001252264.html
В Красноярске устроили крупный рейд против мигрантов
В Красноярске устроили крупный рейд против мигрантов - РИА Новости, 24.02.2025
В Красноярске устроили крупный рейд против мигрантов
Свыше 450 человек доставили в отдел полиции после рейда силовиков по выявлению незаконной миграции на рынках и кафе Красноярска, из них 5 человек рискуют быть... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:28:00+03:00
2025-02-24T13:16:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
ленинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255167_0:0:1133:637_1920x0_80_0_0_0723b7c0cd4d0e8351570b1418d0fab9.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Свыше 450 человек доставили в отдел полиции после рейда силовиков по выявлению незаконной миграции на рынках и кафе Красноярска, из них 5 человек рискуют быть депортированными из России, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ. Очередной масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели на пяти рынках Ленинского района и в 12 кафе Красноярска. "В ходе рейда в отдел полиции доставлено 455 человек, в том числе 1 лицо без гражданства. Каждый иностранный гражданин проверен по информационному учёту, у 381 лица следователями-криминалистами ГСУ получены образцы буккального эпителия для проверки по федеральной базе", - говорится в сообщении. По результатам рейда выявлены граждане, находившиеся в регионе с нарушениями миграционного законодательства. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, в отношении 5 лиц рассматривается вопрос о выдворении. Кроме того, выявлены 10 фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки, 58 мужчинам, получившим гражданство России, вручены направления для постановки на воинский учет, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250222/migranty-2000939550.html
россия
красноярск
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001255167_0:0:951:713_1920x0_80_0_0_96f683d908ff1d3f881d2623a9c4f710.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, красноярск, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске устроили крупный рейд против мигрантов

В Красноярске более 455 мигрантов доставили в полицию после рейда силовиков

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияРейд по выявлению незаконной миграции на рынках и кафе Красноярска
Рейд по выявлению незаконной миграции на рынках и кафе Красноярска - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Рейд по выявлению незаконной миграции на рынках и кафе Красноярска
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Свыше 450 человек доставили в отдел полиции после рейда силовиков по выявлению незаконной миграции на рынках и кафе Красноярска, из них 5 человек рискуют быть депортированными из России, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.
Очередной масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели на пяти рынках Ленинского района и в 12 кафе Красноярска.
"В ходе рейда в отдел полиции доставлено 455 человек, в том числе 1 лицо без гражданства. Каждый иностранный гражданин проверен по информационному учёту, у 381 лица следователями-криминалистами ГСУ получены образцы буккального эпителия для проверки по федеральной базе", - говорится в сообщении.
По результатам рейда выявлены граждане, находившиеся в регионе с нарушениями миграционного законодательства. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, в отношении 5 лиц рассматривается вопрос о выдворении. Кроме того, выявлены 10 фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки, 58 мужчинам, получившим гражданство России, вручены направления для постановки на воинский учет, добавили в пресс-службе.
Мигранты - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Владельцев жилья предупредили о штрафах за мигрантов
22 февраля, 02:18
 
ПроисшествияРоссияКрасноярскЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала