https://ria.ru/20250224/krasnojarsk-2001252264.html
В Красноярске устроили крупный рейд против мигрантов
В Красноярске устроили крупный рейд против мигрантов - РИА Новости, 24.02.2025
В Красноярске устроили крупный рейд против мигрантов
Свыше 450 человек доставили в отдел полиции после рейда силовиков по выявлению незаконной миграции на рынках и кафе Красноярска, из них 5 человек рискуют быть... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:28:00+03:00
2025-02-24T12:28:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Свыше 450 человек доставили в отдел полиции после рейда силовиков по выявлению незаконной миграции на рынках и кафе Красноярска, из них 5 человек рискуют быть депортированными из России, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ. Очередной масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели на пяти рынках Ленинского района и в 12 кафе Красноярска. "В ходе рейда в отдел полиции доставлено 455 человек, в том числе 1 лицо без гражданства. Каждый иностранный гражданин проверен по информационному учёту, у 381 лица следователями-криминалистами ГСУ получены образцы буккального эпителия для проверки по федеральной базе", - говорится в сообщении. По результатам рейда выявлены граждане, находившиеся в регионе с нарушениями миграционного законодательства. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, в отношении 5 лиц рассматривается вопрос о выдворении. Кроме того, выявлены 10 фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки, 58 мужчинам, получившим гражданство России, вручены направления для постановки на воинский учет, добавили в пресс-службе.
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происшествия, россия, красноярск, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске устроили крупный рейд против мигрантов
В Красноярске более 455 мигрантов доставили в полицию после рейда силовиков
КРАСНОЯРСК, 24 фев – РИА Новости. Свыше 450 человек доставили в отдел полиции после рейда силовиков по выявлению незаконной миграции на рынках и кафе Красноярска, из них 5 человек рискуют быть депортированными из России, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.
Очередной масштабный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели на пяти рынках Ленинского района и в 12 кафе Красноярска.
"В ходе рейда в отдел полиции доставлено 455 человек, в том числе 1 лицо без гражданства. Каждый иностранный гражданин проверен по информационному учёту, у 381 лица следователями-криминалистами ГСУ получены образцы буккального эпителия для проверки по федеральной базе", - говорится в сообщении.
По результатам рейда выявлены граждане, находившиеся в регионе с нарушениями миграционного законодательства. Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, в отношении 5 лиц рассматривается вопрос о выдворении. Кроме того, выявлены 10 фактов организации незаконной миграции и фиктивной постановки, 58 мужчинам, получившим гражданство России, вручены направления для постановки на воинский учет, добавили в пресс-службе.