Почти 190 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье
С начала года в Подмосковье провели почти 190 тысяч телемедицинских консультаций
© Depositphotos.com / halfpointДевушка за компьютером
© Depositphotos.com / halfpoint
Девушка за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Порядка 190 тысяч телемедицинских консультаций провели в Подмосковье с начала 2025 года, онлайн-прием позволяет получить рекомендацию врача или расшифровать результаты анализов не посещая поликлиники, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
"Основным преимуществом телемедицины является отсутствие необходимости посещения поликлиники, что позволяет значительно сэкономить время, так как получить консультацию можно в любом удобном для пациента месте. На таком онлайн-приеме специалист дает рекомендации, контролирует динамику и ход лечения, расшифровывает результаты анализов и исследований или оформляет электронный рецепт на льготное лекарство. Всего с начала года в Подмосковье провели почти 190 тысяч телемедицинских консультаций", - отметил Забелин, слова которого цитирует пресс-служба Минздрава региона.
В ведомстве напомнили, что в Подмосковье взрослые, беременные женщины и дети могут воспользоваться телемедицинской консультацией. Так, получить повторную консультацию врача можно через интернет, не посещая поликлинику. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг "Здоровье", инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.