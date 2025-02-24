https://ria.ru/20250224/kompanija-2001381110.html

Путин рассказал о переговорах российских и американских компаний

Путин рассказал о переговорах российских и американских компаний - РИА Новости, 24.02.2025

Путин рассказал о переговорах российских и американских компаний

Компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T23:34:00+03:00

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2025-02-24T23:35:00+03:00

россия

сша

владимир путин

павел зарубин

дональд трамп

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Компании России и США сегодня обсуждают совместные проекты, заявил президент РФ Владимир Путин. "Да, некоторые наши компании находятся друг с другом в контакте и обсуждают подобные (экономические - ред.) проекты", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что совместные экономические проекты США и России отвечали бы интересам мира.

https://ria.ru/20250224/putin-2001378564.html

россия

сша

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, владимир путин, павел зарубин, дональд трамп