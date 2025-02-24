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Алаудинов сообщил о гибели комбата "Ахмата" с позывным Шустрый - РИА Новости, 24.02.2025
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14:37 24.02.2025 (обновлено: 14:40 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/komandir-2001284516.html
Алаудинов сообщил о гибели комбата "Ахмата" с позывным Шустрый
Алаудинов сообщил о гибели комбата "Ахмата" с позывным Шустрый - РИА Новости, 24.02.2025
Алаудинов сообщил о гибели комбата "Ахмата" с позывным Шустрый
Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о смерти командира... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:37:00+03:00
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апты алаудинов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о смерти командира батальона в "Ахмате" Зелимхана Батукаева с позывным "Шустрый". "Вчера, по сути, героически на рабочем месте ушел из жизни один из самых лучших командиров в российской армии, командир батальона 4-й бригады спецназа "Ахмат" с позывным "Шустрый", - сказал Алаудинов в ролике, опубликованном в его Telegram-канале. "Шустрый", действительно, делал свое дело, выполнял приказы без сна, без отдыха. Вот и в этот раз он трое суток без сна пытался подряд выполнить задачу, пока на рабочем месте у него не произошел инсульт или инфаркт, там врачи смотрят, кровоизлияние в мозг у него произошло", - добавил Алаудинов. По его данным, Батукаев был награждён орденом Мужества.
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апты алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Апты Алаудинов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Алаудинов сообщил о гибели комбата "Ахмата" с позывным Шустрый

Алаудинов заявил о гибели в зоне СВО комбата спецназа "Ахмат" с позывным Шустрый

© Фото : Апти Алаудинов "АХМАТ"/TelegramАпти Алаудинов и Зелимхан Батукаев
Апти Алаудинов и Зелимхан Батукаев - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Апти Алаудинов "АХМАТ"/Telegram
Апти Алаудинов и Зелимхан Батукаев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о смерти командира батальона в "Ахмате" Зелимхана Батукаева с позывным "Шустрый".
"Вчера, по сути, героически на рабочем месте ушел из жизни один из самых лучших командиров в российской армии, командир батальона 4-й бригады спецназа "Ахмат" с позывным "Шустрый", - сказал Алаудинов в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.
"Шустрый", действительно, делал свое дело, выполнял приказы без сна, без отдыха. Вот и в этот раз он трое суток без сна пытался подряд выполнить задачу, пока на рабочем месте у него не произошел инсульт или инфаркт, там врачи смотрят, кровоизлияние в мозг у него произошло", - добавил Алаудинов.
По его данным, Батукаев был награждён орденом Мужества.
 
Апты АлаудиновМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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