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Алаудинов сообщил о гибели комбата "Ахмата" с позывным Шустрый

Алаудинов сообщил о гибели комбата "Ахмата" с позывным Шустрый - РИА Новости, 24.02.2025

Алаудинов сообщил о гибели комбата "Ахмата" с позывным Шустрый

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о смерти командира... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:37:00+03:00

2025-02-24T14:37:00+03:00

2025-02-24T14:40:00+03:00

апты алаудинов

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о смерти командира батальона в "Ахмате" Зелимхана Батукаева с позывным "Шустрый". "Вчера, по сути, героически на рабочем месте ушел из жизни один из самых лучших командиров в российской армии, командир батальона 4-й бригады спецназа "Ахмат" с позывным "Шустрый", - сказал Алаудинов в ролике, опубликованном в его Telegram-канале. "Шустрый", действительно, делал свое дело, выполнял приказы без сна, без отдыха. Вот и в этот раз он трое суток без сна пытался подряд выполнить задачу, пока на рабочем месте у него не произошел инсульт или инфаркт, там врачи смотрят, кровоизлияние в мозг у него произошло", - добавил Алаудинов. По его данным, Батукаев был награждён орденом Мужества.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

апты алаудинов, министерство обороны рф (минобороны рф)