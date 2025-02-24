https://ria.ru/20250224/kndr-2001314175.html

Министр обороны КНДР попал под британские санкции

Министр обороны КНДР попал под британские санкции - РИА Новости, 24.02.2025

Министр обороны КНДР попал под британские санкции

Великобритания ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и ряда других высокопоставленных лиц Северной Кореи, говорится в документе,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T16:18:00+03:00

2025-02-24T16:18:00+03:00

2025-02-24T17:12:00+03:00

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великобритания

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и ряда других высокопоставленных лиц Северной Кореи, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Но Гван Чхоль", - сказано в обновленном санкционном списке.

https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001301616.html

великобритания

кндр (северная корея)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, кндр (северная корея)