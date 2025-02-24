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Министр обороны КНДР попал под британские санкции - РИА Новости, 24.02.2025
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16:18 24.02.2025 (обновлено: 17:12 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/kndr-2001314175.html
Министр обороны КНДР попал под британские санкции
Министр обороны КНДР попал под британские санкции - РИА Новости, 24.02.2025
Министр обороны КНДР попал под британские санкции
Великобритания ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и ряда других высокопоставленных лиц Северной Кореи, говорится в документе,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:18:00+03:00
2025-02-24T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и ряда других высокопоставленных лиц Северной Кореи, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Но Гван Чхоль", - сказано в обновленном санкционном списке.
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в мире, великобритания, кндр (северная корея)
В мире, Великобритания, КНДР (Северная Корея)
Министр обороны КНДР попал под британские санкции

Британия ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль
Министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и ряда других высокопоставленных лиц Северной Кореи, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства.
"Но Гван Чхоль", - сказано в обновленном санкционном списке.
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