https://ria.ru/20250224/kndr-2001314175.html
Министр обороны КНДР попал под британские санкции
Министр обороны КНДР попал под британские санкции - РИА Новости, 24.02.2025
Министр обороны КНДР попал под британские санкции
Великобритания ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и ряда других высокопоставленных лиц Северной Кореи, говорится в документе,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:18:00+03:00
2025-02-24T16:18:00+03:00
2025-02-24T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и ряда других высокопоставленных лиц Северной Кореи, говорится в документе, опубликованном в понедельник на сайте британского правительства. "Но Гван Чхоль", - сказано в обновленном санкционном списке.
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001301616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, кндр (северная корея)
В мире, Великобритания, КНДР (Северная Корея)
Министр обороны КНДР попал под британские санкции
Британия ввела санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля