https://ria.ru/20250224/kitaj-2001270662.html

Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса

Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2025

Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса

Китай приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса, заявил в понедельник... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:45:00+03:00

2025-02-24T13:45:00+03:00

2025-02-24T13:45:00+03:00

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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. "Китай приветствует активные усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию (украинского - ред.) кризиса", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20250224/peregovory-2001260923.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин