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Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2025
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13:45 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/kitaj-2001270662.html
Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса
Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2025
Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса
Китай приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса, заявил в понедельник... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:45:00+03:00
2025-02-24T13:45:00+03:00
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си цзиньпин
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. "Китай приветствует активные усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию (украинского - ред.) кризиса", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20250224/peregovory-2001260923.html
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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса

Си Цзиньпин: Китай приветствует усилия по урегулированию украинского кризиса

© РИА Новости / Сергей ГунеевПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Китай приветствует активные усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию (украинского - ред.) кризиса", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Вчера, 12:57
 
В миреКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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