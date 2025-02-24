https://ria.ru/20250224/kitaj-2001270662.html
Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса
Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса - РИА Новости, 24.02.2025
Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса
Китай приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса, заявил в понедельник... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:45:00+03:00
2025-02-24T13:45:00+03:00
2025-02-24T13:45:00+03:00
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ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай приветствует усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию украинского кризиса, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. "Китай приветствует активные усилия, предпринимаемые Россией и другими заинтересованными сторонами по урегулированию (украинского - ред.) кризиса", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20250224/peregovory-2001260923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин оценил усилия России по урегулированию украинского кризиса
Си Цзиньпин: Китай приветствует усилия по урегулированию украинского кризиса