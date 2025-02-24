https://ria.ru/20250224/kallas-2001216766.html

Каллас прокомментировала заявления США по Украине

Каллас прокомментировала заявления США по Украине - РИА Новости, 24.02.2025

Каллас прокомментировала заявления США по Украине

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине "сильно представлены российские нарративы". РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:12:00+03:00

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2025-02-24T10:12:00+03:00

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кайя каллас

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине "сильно представлены российские нарративы". "Если посмотреть на последние послания из США, то мы видим, что российские нарративы там сильно представлены", - сказала она перед заседанием в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза, отвечая на вопрос журналистов о том, действует ли сейчас администрация Дональда Трампа в интересах "свободного мира" или же в интересах России.

https://ria.ru/20250221/evrosoyuz-2000865490.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, брюссель, кайя каллас, дональд трамп, евросоюз