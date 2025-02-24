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Кадыров поздравил свою мать с включением в очередной пакет санкций - РИА Новости, 24.02.2025
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20:51 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/kadyrov-2001361491.html
Кадыров поздравил свою мать с включением в очередной пакет санкций
Кадыров поздравил свою мать с включением в очередной пакет санкций - РИА Новости, 24.02.2025
Кадыров поздравил свою мать с включением в очередной пакет санкций
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил свою мать, президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову с включением в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:51:00+03:00
2025-02-24T20:51:00+03:00
общество
новая зеландия
австралия
украина
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 24 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил свою мать, президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову с включением в санкционный список Новой Зеландии. "Вот и пришла новость о новом пакете антироссийских санкций от Австралии и Новой Зеландии... Если они решили включить в этот список Аймани Несиевну, значит, ее деятельность действительно приносит реальную пользу. Поздравляю дорогую маму с включением в очередной пакет санкций! Да поможет тебе Всевышний в твоих благих делах!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Особенно смешно, по мнению главы Чечни, выглядит причина, по которой Аймани Кадырова попала в санкционный список - якобы участие в вывозе детей с территории Украины. "Даже если это и так, речь идет о детях, которые оказались в зоне боевых действий, без защиты и элементарных условий для жизни. Это сироты, которых украинские военные нещадно бомбили на протяжении многих лет. Вместо того чтобы задать вопрос о том, почему дети сегодня вынуждены терпеть такие ужасные условия, западные политики предпочитают карать тех, кто протягивает руку помощи. Звучит абсурдно, не правда ли?" - написал он. Кадыров также добавил, что они эти санкции воспринимают "как старые вещи на чердаке" - достают, смеются и отправляют обратно в хранилище.
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новая зеландия
австралия
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общество, новая зеландия, австралия, украина, рамзан кадыров
Общество, Новая Зеландия, Австралия, Украина, Рамзан Кадыров
Кадыров поздравил свою мать с включением в очередной пакет санкций

Кадыров поздравил свою мать с включением в санкционный список Новой Зеландии

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова
Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил свою мать, президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову с включением в санкционный список Новой Зеландии.
«
"Вот и пришла новость о новом пакете антироссийских санкций от Австралии и Новой Зеландии... Если они решили включить в этот список Аймани Несиевну, значит, ее деятельность действительно приносит реальную пользу. Поздравляю дорогую маму с включением в очередной пакет санкций! Да поможет тебе Всевышний в твоих благих делах!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Особенно смешно, по мнению главы Чечни, выглядит причина, по которой Аймани Кадырова попала в санкционный список - якобы участие в вывозе детей с территории Украины.
"Даже если это и так, речь идет о детях, которые оказались в зоне боевых действий, без защиты и элементарных условий для жизни. Это сироты, которых украинские военные нещадно бомбили на протяжении многих лет. Вместо того чтобы задать вопрос о том, почему дети сегодня вынуждены терпеть такие ужасные условия, западные политики предпочитают карать тех, кто протягивает руку помощи. Звучит абсурдно, не правда ли?" - написал он.
Кадыров также добавил, что они эти санкции воспринимают "как старые вещи на чердаке" - достают, смеются и отправляют обратно в хранилище.
Вид на город Веллингтон, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Новая Зеландия ввела дополнительный пакет санкций против России
23 февраля, 22:46
 
ОбществоНовая ЗеландияАвстралияУкраинаРамзан Кадыров
 
 
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