https://ria.ru/20250224/kadyrov-2001361491.html

Кадыров поздравил свою мать с включением в очередной пакет санкций

Кадыров поздравил свою мать с включением в очередной пакет санкций - РИА Новости, 24.02.2025

Кадыров поздравил свою мать с включением в очередной пакет санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил свою мать, президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову с включением в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:51:00+03:00

2025-02-24T20:51:00+03:00

2025-02-24T20:51:00+03:00

общество

новая зеландия

австралия

украина

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 24 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил свою мать, президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову с включением в санкционный список Новой Зеландии. "Вот и пришла новость о новом пакете антироссийских санкций от Австралии и Новой Зеландии... Если они решили включить в этот список Аймани Несиевну, значит, ее деятельность действительно приносит реальную пользу. Поздравляю дорогую маму с включением в очередной пакет санкций! Да поможет тебе Всевышний в твоих благих делах!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Особенно смешно, по мнению главы Чечни, выглядит причина, по которой Аймани Кадырова попала в санкционный список - якобы участие в вывозе детей с территории Украины. "Даже если это и так, речь идет о детях, которые оказались в зоне боевых действий, без защиты и элементарных условий для жизни. Это сироты, которых украинские военные нещадно бомбили на протяжении многих лет. Вместо того чтобы задать вопрос о том, почему дети сегодня вынуждены терпеть такие ужасные условия, западные политики предпочитают карать тех, кто протягивает руку помощи. Звучит абсурдно, не правда ли?" - написал он. Кадыров также добавил, что они эти санкции воспринимают "как старые вещи на чердаке" - достают, смеются и отправляют обратно в хранилище.

https://ria.ru/20250223/sanktsii-2001175762.html

новая зеландия

австралия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, новая зеландия, австралия, украина, рамзан кадыров