Кадыров поздравил свою мать с включением в очередной пакет санкций
Кадыров поздравил свою мать с включением в санкционный список Новой Зеландии
Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил свою мать, президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову с включением в санкционный список Новой Зеландии.
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"Вот и пришла новость о новом пакете антироссийских санкций от Австралии и Новой Зеландии... Если они решили включить в этот список Аймани Несиевну, значит, ее деятельность действительно приносит реальную пользу. Поздравляю дорогую маму с включением в очередной пакет санкций! Да поможет тебе Всевышний в твоих благих делах!" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Особенно смешно, по мнению главы Чечни, выглядит причина, по которой Аймани Кадырова попала в санкционный список - якобы участие в вывозе детей с территории Украины.
"Даже если это и так, речь идет о детях, которые оказались в зоне боевых действий, без защиты и элементарных условий для жизни. Это сироты, которых украинские военные нещадно бомбили на протяжении многих лет. Вместо того чтобы задать вопрос о том, почему дети сегодня вынуждены терпеть такие ужасные условия, западные политики предпочитают карать тех, кто протягивает руку помощи. Звучит абсурдно, не правда ли?" - написал он.
Кадыров также добавил, что они эти санкции воспринимают "как старые вещи на чердаке" - достают, смеются и отправляют обратно в хранилище.
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