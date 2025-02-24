https://ria.ru/20250224/interia-2001264267.html

СМИ сообщили о миллиардных издержках Польши из-за Украины

СМИ сообщили о миллиардных издержках Польши из-за Украины - РИА Новости, 24.02.2025

СМИ сообщили о миллиардных издержках Польши из-за Украины

Понесенные Польшей издержки из-за продолжающегося уже три года конфликта на Украине оцениваются в миллиардах евро, но точную сумму назвать невозможно из-за... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:15:00+03:00

2025-02-24T13:15:00+03:00

2025-02-24T14:15:00+03:00

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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Понесенные Польшей издержки из-за продолжающегося уже три года конфликта на Украине оцениваются в миллиардах евро, но точную сумму назвать невозможно из-за совокупности факторов, сообщает портал Interia со ссылкой на выводы экспертов Польского экономического института. По словам заместителя директора института Анджея Кубисяки, "издержки войны, понесенные Польшей, трудно оценить". "Мы имеем дело с целой совокупностью факторов. Например, резко возросли расходы на энергоносители из-за перебоев с поставками углеводородов из России", - отметил он. Как отмечают польские эксперты, существенный рост цен на энергоносители в Польше подстегнул инфляцию. По данным главного статистического управления, в 2022 году цены на энергоносители выросли на 31,1% в годовом выражении. Ограничения поставок топлива и напряженность на энергетическом рынке привели к рекордному росту цен на газ и уголь в 2022 году. "Несмотря на вмешательство правительства и замороженные тарифы, энергоносители по-прежнему намного дороже, чем до кризиса, что влечет за собой высокую стоимость жизни и ведения бизнеса. Совокупный рост цен на энергоносители в Польше в 2022–2024 годах составил около 61%", - отметил представитель института Себастиан Сайног. Экономисты указывают также, что в феврале 2022 года цены на потребительские товары и услуги в стране выросли на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В последующие месяцы цены выросли еще больше. Их пик пришелся на февраль 2023 года - 18,4% в годовом выражении. По данным главного статистического управления, среднегодовая инфляция в Польше в 2021 году составила 5,1%, в 2022 году - 14,4%, в 2023 году - 11,4%, в 2024 году - 3,6%. Канцелярия президента Польши в ноябре заявила, что республика занимает первое место среди стран, оказавших помощь Украине, по объему расходов по отношению к ВВП. Общий объем поддержки, предоставленной Украине, достиг 4,91% ВВП Польши, из которых 4,2% были расходами на помощь украинским беженцам. Польша передала Украине, среди прочего, военную помощь на сумму 3,23 миллиарда евро.

https://ria.ru/20250224/evropa-2001253549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, украина, в мире