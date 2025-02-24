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В Госдуме заявили, что Зеленский не признает долги перед США из-за страха - РИА Новости, 24.02.2025
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02:42 24.02.2025 (обновлено: 05:59 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/gosduma-2001189539.html
В Госдуме заявили, что Зеленский не признает долги перед США из-за страха
В Госдуме заявили, что Зеленский не признает долги перед США из-за страха - РИА Новости, 24.02.2025
В Госдуме заявили, что Зеленский не признает долги перед США из-за страха
Владимир Зеленский не признает долги перед США из страха, так как в противном случае ему придется признать, что он продал Украину сразу трем хозяевам, считает... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T02:42:00+03:00
2025-02-24T05:59:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский не признает долги перед США из страха, так как в противном случае ему придется признать, что он продал Украину сразу трем хозяевам, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Президент США Дональд Трамп 22 февраля заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. В свою очередь Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта. &quot;Зеленский не признает колоссальные финансовые долги перед Вашингтоном из-за страха. Ведь тогда придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам: европейцам, англичанам и США&quot;, — сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Зеленский по-прежнему не признает сотни тысяч безвозвратных потерь простых украинцев, "брошенных им на фронт на верную бесславную погибель". "Он категорически не хочет признавать свою персональную заинтересованность в продолжении военного конфликта, так как его остановка грозит ему утратой захваченной и удерживаемой им власти. Он на сегодняшний момент юридически является диктатором без должности и кресла", — сказал Шеремет. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на половину еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250223/gosduma-2001104258.html
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сша, украина, владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф, министерство обороны сша
США, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ, Министерство обороны США
В Госдуме заявили, что Зеленский не признает долги перед США из-за страха

Депутат Шеремет: Зеленский не признает долги перед США из-за страха

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский не признает долги перед США из страха, так как в противном случае ему придется признать, что он продал Украину сразу трем хозяевам, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Президент США Дональд Трамп 22 февраля заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Вашингтону 400-500 миллиардов долларов. В свою очередь Зеленский отказался признавать долг перед США ни в 500, ни в 100 миллиардов долларов, по его словам, помощь от Штатов Украина получала в виде гранта.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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«

"Зеленский не признает колоссальные финансовые долги перед Вашингтоном из-за страха. Ведь тогда придется признать, что он подло многократно продал Украину и ее народ одновременно трем хозяевам: европейцам, англичанам и США", — сказал РИА Новости Шеремет.

По его словам, Зеленский по-прежнему не признает сотни тысяч безвозвратных потерь простых украинцев, "брошенных им на фронт на верную бесславную погибель".
"Он категорически не хочет признавать свою персональную заинтересованность в продолжении военного конфликта, так как его остановка грозит ему утратой захваченной и удерживаемой им власти. Он на сегодняшний момент юридически является диктатором без должности и кресла", — сказал Шеремет.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на половину еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В Госдуме прокомментировали заявление Трампа о Зеленском
Вчера, 09:11
 
СШАУкраинаВладимир ЗеленскийМихаил ШереметДональд ТрампГосдума РФМинистерство обороны США
 
 
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