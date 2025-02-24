https://ria.ru/20250224/gladkov-2001207337.html

Гладков рассказал о выплатах белгородским предприятиям

Гладков рассказал о выплатах белгородским предприятиям - РИА Новости, 24.02.2025

Гладков рассказал о выплатах белгородским предприятиям

Более тысячи пострадавших предприятий Белгородской области получили господдержку на сумму почти 8,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T09:30:00+03:00

2025-02-24T09:30:00+03:00

2025-02-24T09:30:00+03:00

белгородская область

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 24 фев – РИА Новости. Более тысячи пострадавших предприятий Белгородской области получили господдержку на сумму почти 8,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "Без помощи федерального правительства мы, безусловно, не справились бы с этой бедой. Я благодарен за личные решения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Более тысячи наших предприятий получили государственную поддержку на сумму почти 8,5 миллиарда рублей", — сообщил Гладков. Он пояснил, что эта поддержка поступает с начала специальной военной операции, ее получают пострадавшие от обстрелов и атак со стороны ВСУ промышленные и аграрные предприятия в виде грантов на компенсацию ущерба, льготных кредитов. Также глава региона напомнил о функционировании свободной экономической зоны на территории Белгородской области. "Принято решение и создана свободная экономическая зона, которая уже начала работу. Стараемся всем миром помочь нашему бизнесу справиться со всеми проблемами. И уверен, что мы справимся", — подчеркнул губернатор Белгородской области. С октября 2024 года в Белгородской области начала действовать свободная экономическая зона. Для её резидентов предусмотрены существенные преференции. Пять предприятий региона уже работают в СЭЗ, предполагается, что объём выручки к моменту реализации их инвестпроектов составит около 104 миллиардов рублей. Ещё пять предприятий ждут подтверждения участия.

https://ria.ru/20250220/rusagro-2000652046.html

белгородская область

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белгородская область