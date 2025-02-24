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Гладков рассказал о выплатах белгородским предприятиям - РИА Новости, 24.02.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
09:30 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/gladkov-2001207337.html
Гладков рассказал о выплатах белгородским предприятиям
Гладков рассказал о выплатах белгородским предприятиям - РИА Новости, 24.02.2025
Гладков рассказал о выплатах белгородским предприятиям
Более тысячи пострадавших предприятий Белгородской области получили господдержку на сумму почти 8,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T09:30:00+03:00
2025-02-24T09:30:00+03:00
белгородская область
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 24 фев – РИА Новости. Более тысячи пострадавших предприятий Белгородской области получили господдержку на сумму почти 8,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "Без помощи федерального правительства мы, безусловно, не справились бы с этой бедой. Я благодарен за личные решения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Более тысячи наших предприятий получили государственную поддержку на сумму почти 8,5 миллиарда рублей", — сообщил Гладков. Он пояснил, что эта поддержка поступает с начала специальной военной операции, ее получают пострадавшие от обстрелов и атак со стороны ВСУ промышленные и аграрные предприятия в виде грантов на компенсацию ущерба, льготных кредитов. Также глава региона напомнил о функционировании свободной экономической зоны на территории Белгородской области. "Принято решение и создана свободная экономическая зона, которая уже начала работу. Стараемся всем миром помочь нашему бизнесу справиться со всеми проблемами. И уверен, что мы справимся", — подчеркнул губернатор Белгородской области. С октября 2024 года в Белгородской области начала действовать свободная экономическая зона. Для её резидентов предусмотрены существенные преференции. Пять предприятий региона уже работают в СЭЗ, предполагается, что объём выручки к моменту реализации их инвестпроектов составит около 104 миллиардов рублей. Ещё пять предприятий ждут подтверждения участия.
https://ria.ru/20250220/rusagro-2000652046.html
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белгородская область
Белгородская область, Белгородская область
Гладков рассказал о выплатах белгородским предприятиям

Гладков рассказал о выплате в 8,5 млрд рублей белгородским предприятиям

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 фев – РИА Новости. Более тысячи пострадавших предприятий Белгородской области получили господдержку на сумму почти 8,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
"Без помощи федерального правительства мы, безусловно, не справились бы с этой бедой. Я благодарен за личные решения президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Более тысячи наших предприятий получили государственную поддержку на сумму почти 8,5 миллиарда рублей", — сообщил Гладков.
Он пояснил, что эта поддержка поступает с начала специальной военной операции, ее получают пострадавшие от обстрелов и атак со стороны ВСУ промышленные и аграрные предприятия в виде грантов на компенсацию ущерба, льготных кредитов.
Также глава региона напомнил о функционировании свободной экономической зоны на территории Белгородской области. "Принято решение и создана свободная экономическая зона, которая уже начала работу. Стараемся всем миром помочь нашему бизнесу справиться со всеми проблемами. И уверен, что мы справимся", — подчеркнул губернатор Белгородской области.
С октября 2024 года в Белгородской области начала действовать свободная экономическая зона. Для её резидентов предусмотрены существенные преференции. Пять предприятий региона уже работают в СЭЗ, предполагается, что объём выручки к моменту реализации их инвестпроектов составит около 104 миллиардов рублей. Ещё пять предприятий ждут подтверждения участия.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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