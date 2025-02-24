https://ria.ru/20250224/germaniya-2001294434.html

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Германии

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Германии - РИА Новости, 24.02.2025

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Германии

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – одна из ведущих политических сил в Германии. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:12:00+03:00

2025-02-24T15:12:00+03:00

2025-02-24T15:12:00+03:00

справки

германия

хдс/хсс

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Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) – одна из ведущих политических сил в Германии.Христианско-демократический союз (Christlich Demokratische Union Deutschlands, CDU, ХДС) был образован в июне 1945 года группой бывших политиков Веймарской республики (1919-1933), включавшей активистов католической партии Центра, либеральных и консервативных протестантов, рабочих, интеллектуалов и представителей среднего класса, желавших предотвратить любые попытки возрождения фашизма в Германии, на региональном уровне во всех оккупационных зонах. В 1950 году объединилась в союз на территории Федеративной Республики Германия (ФРГ) под председательством Конрада Аденауэра.ХДС действует на всей территории ФРГ, кроме Баварии. В экономическом отношении программа ХДС ориентирована на создание и развитие "социальной рыночной экономики", в основе которой лежит сочетание принципов экономической свободы с принципами социальной справедливости и гражданской солидарности. Внешнеполитическая концепция ХДС впервые сформулирована в Гамбургской программе 1953 года; отвергала идею нейтралитета Германии, ориентировала страну на принадлежность к западным военным и политическим блокам, а также на экономическую и политическую европейскую интеграцию, декларировала необходимость постоянного диалога Запада и Востока.ХДС образует в бундестаге единую фракцию с Христианско-социальным союзом (Christlich-Soziale Union, CSU, ХСС). ХСС был создан в январе 1946 года и функционирует в Баварии. Первым председателем партии был избран Йозеф Мюллер. В 1950 году ХСС отказался присоединиться к общегерманскому ХДС, при этом установил прочные связи с последним на федеральном уровне.Идеология ХСС схожа с платформой ХДС и основывается на признании ценностей консерватизма, христианского социального учения и федерализма. По состоянию на 2024 год членами ХДС являются 363 тысячи человек, ХСС – 126 тысяч.Блок ХДС/ХСС находился у власти, в том числе в составе различных коалиций, в 1949-1969, 1982-1998 и 2005-2021 годах.В 1949 году ХДС/ХСС объединились с либеральной Свободной демократической партией (СвДП). В 1957 году на выборах в бундестаг они сумели получить более 50 % голосов избирателей, что было и остается непревзойденным рекордом для политических партий ФРГ. После недолгого разрыва отношений с либералами в 1957 году, в 1961 году ХДС/ХСС вновь вступила в коалицию с СвДП, которая просуществовала до 1966 года.В 1966 году, после распада коалиции из-за разногласий по экономическим вопросам, ХДС/ХСС начали переговоры и в конечно счете объединились с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Этот союз продлился до федеральных выборов 1969 года, на которых ХДС/ХСС не удалось получить абсолютного большинства. На смену коалиции ХДС/ХСС – СДПГ пришла социально-либеральная коалиция в составе СДПГ и СвДП, а блок ХДС/ХСС перешел в оппозицию.Впоследствии ХДС/ХСС проиграли выборы 1976 и 1980 годов СДПГ и ее партнеру по коалиции СвДП. Вернулись к власти в 1982 году при поддержке СвДП.В 1998 году, после более чем полутора десятилетий правления, ХДС/ХСС потерпели одно из крупнейших поражений в своей истории. Причиной разгрома стала рецессия экономики из-за огромных издержек, связанных с объединением двух Германий, и избиратели отдали свои голоса СДПГ. Блок ХДС/ХСС вынужден был уйти в оппозицию. В 2005 году на выборах в бундестаг ХДС/ХСС получили 35,2% голосов избирателей против 34,2% у СДПГ. После семинедельных переговоров СДПГ и ХДС/ХСС договорились о создании второй в истории Германии "большой коалиции". В 2009 году на парламентских выборах блок ХДС/ХСС получил 33,8% голосов против 23% у СДПГ и сформировал правящую коалицию с СвДП (14,6%). В 2013 года блок ХДС/ХСС победил на выборах в бундестаг, набрав 41,5% голосов, и получил 311 из 630 мест в парламенте. Однако этого было недостаточно, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство. Блок вновь заключил коалиционный договор с СДПГ. В сентябре 2017 года блок ХДС/ХСС одержал победу на парламентских выборах, получив 32,9% голосов. Второй пришла СДПГ с 20,5% голосов. Еще в январе 2017 года ХДС/ХСС и СДПГ выступили против возможного продолжения коалиционного взаимодействия между ними после выборов. Однако после провалившихся переговоров ХДС/ХСС, СвДП и блока "Союз 90 / Зеленые" представители "большой коалиции" сели за стол переговоров и заключили коалиционной договор в начале 2018 года. В сентябре 2021 года на федеральных выборах ХДС/ХСС показали худший результат в истории, оказавшись на втором месте с 24,1% голосов, и ушли в оппозицию. ХДС неоднократно выдвигала своего лидера на пост канцлера ФРГ. Под руководством Конрада Аденауэра (канцлер с 1949 по 1963 год), Людвига Эрхарда (канцлер с 1963 по 1966 год), Курта Георга Кизингера (канцлер с 1966 по 1969 год) удалось не только поднять экономику разрушенной страны, но и стабилизировать вторую по счету немецкую демократию. В 1982-1998 годах ФРГ возглавлял председатель ХДС Гельмут Коль. Он проводил курс на всестороннее укрепление связей ФРГ с НАТО и странами Европейского сообщества, в ходе переговоров с руководством ГДР, правительствами СССР, США, Великобритании и Франции добился их согласия на объединение двух Германий, позже став первым федеральным канцлером единой Германии и проводя курс на реорганизацию "новых земель". В 2005 году канцлером Германии стала Ангела Меркель, став первой женщиной в истории страны на подобной должности. Она оставалась на этом посту до 2021 года. В настоящий момент председателем ХДС является Фридрих Мерц, избранный в январе 2022 года. С января 2019 года ХСС возглавляет Маркус Зедер. На федеральных выборах 2025 года ХДС/ХСС представили совместную предвыборную программу. В социальной сфере документ предполагает снижение налогов для бизнеса и частных домохозяйств, налогов на электроэнергию и сетевые сборы. Кроме того, программа декларирует развитие возобновляемых источников энергии и поддерживает продвижение технологий ядерного синтеза, в том числе путем рассмотрения вопроса о возобновлении работы недавно остановленных атомных электростанций. Блок ХДС/ХСС планирует усилить борьбу с преступностью, уделяя особое внимание безопасности в общественных местах за счет расширения системы видеонаблюдения и внедрения системы распознавания лиц. Что касается миграционной политики, то программа предполагает прямые депортации на границах, постоянный пограничный контроль и центры содержания под стражей для депортированных. В то же время ХДС/ХСС призывают изменить законодательство о предоставлении убежища, чтобы процедура могла проводиться в третьих странах. В программу также включены положения, согласно которым предусматриваются увеличение трат на оборону и введение "растущей обязательной военной службы". Что касается конфликта на Украине, ХДС/ХСС предлагают оказывать последней поддержку дипломатическими, финансовыми и гуманитарными средствами, а также поставками оружия.На федеральных выборах 2025 года председатель партии ХДС Мерц является совместным кандидатом в канцлеры от ХДС и ХСС. На состоявшихся 23 февраля 2025 года выборах в бундестаг блок ХДС/ХСС обошел своих конкурентов, набрав 28,6% голосов, и получил право сформировать правительство.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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