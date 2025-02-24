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Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг после подсчета голосов
Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг после подсчета голосов - РИА Новости, 24.02.2025
Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг после подсчета голосов
Партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость" не набирает пятипроцентный барьер и не проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней во всех 299... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T04:00:00+03:00
2025-02-24T04:00:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость" не набирает пятипроцентный барьер и не проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней во всех 299 округах, свидетельствуют данные избиркома. Партия, которая выступает против поставок вооружения Киеву и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину, набрала 4,972 процента голосов избирателей.Кроме того, в бундестаг не проходит СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3 процента голосов. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. Победу одерживает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 26,8 процента голосов, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8 процента. На третьем месте социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4 процента голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6 процента голосов избирателей, "Левые" — 8,8 процента.Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг.
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в мире, киев, украина, сара вагенкнехт
В мире, Киев, Украина, Сара Вагенкнехт
Партия Вагенкнехт не прошла в бундестаг после подсчета голосов
Избирком ФРГ: ССВ не прошла в бундестаг после подсчета бюллетеней в 299 округах
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Партия "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и Справедливость" не набирает пятипроцентный барьер и не проходит в бундестаг после подсчета бюллетеней во всех 299 округах, свидетельствуют данные избиркома.
Партия, которая выступает против поставок вооружения Киеву
и отправки немецких солдат в другие страны, включая Украину
, набрала 4,972 процента голосов избирателей.
Кроме того, в бундестаг не проходит СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3 процента голосов.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. Победу одерживает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 26,8 процента голосов, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8 процента. На третьем месте социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4 процента голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6 процента голосов избирателей, "Левые" — 8,8 процента.
Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже признал поражение Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в бундестаг.