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ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 29,6% голосов - РИА Новости, 24.02.2025
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01:07 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/germaniya-2001185805.html
ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 29,6% голосов
ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 29,6% голосов - РИА Новости, 24.02.2025
ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 29,6% голосов
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 29,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T01:07:00+03:00
2025-02-24T01:07:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
хдс/хсс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 29,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21,5%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 15,6% голосов. У "Зеленых" пока 10,8%, а у "Левых" - 8,4%. Свободные либералы (СвДП) пока не проходят пятипроцентный порог вхождения в парламент, имея лишь 4,1% голосов. У "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" пока 4,95% голосов - это означает, что судьба партии, скорее всего, будет непонятной до конца подсчета голосов. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
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в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 29,6% голосов

Избирком ФРГ: блок ХДС/ХСС лидирует с 29,6% голосов, АдГ идет второй с 21,5%

© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Берлине, Германия. 23 февраля 2025. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 29,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21,5%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов.
На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 15,6% голосов. У "Зеленых" пока 10,8%, а у "Левых" - 8,4%. Свободные либералы (СвДП) пока не проходят пятипроцентный порог вхождения в парламент, имея лишь 4,1% голосов. У "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" пока 4,95% голосов - это означает, что судьба партии, скорее всего, будет непонятной до конца подсчета голосов.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
Женщина бросает конверт с бюллетенем в урну во время досрочного голосования на выборах в Бундестаг - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Процедура парламентских выборов в Германии
Вчера, 00:42
 
В миреГерманияОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
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