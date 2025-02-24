https://ria.ru/20250224/germaniya-2001185805.html

ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 29,6% голосов

ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 29,6% голосов - РИА Новости, 24.02.2025

ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 29,6% голосов

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 29,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T01:07:00+03:00

2025-02-24T01:07:00+03:00

2025-02-24T01:07:00+03:00

в мире

германия

олаф шольц

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001093766_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_d06dd6c2e91453716f6acf29ce6d4cf4.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 29,6% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21,5%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 151 из 299 избирательных округов. На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 15,6% голосов. У "Зеленых" пока 10,8%, а у "Левых" - 8,4%. Свободные либералы (СвДП) пока не проходят пятипроцентный порог вхождения в парламент, имея лишь 4,1% голосов. У "Союза Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" пока 4,95% голосов - это означает, что судьба партии, скорее всего, будет непонятной до конца подсчета голосов. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).

https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс