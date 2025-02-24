https://ria.ru/20250224/germaniya-2001183765.html
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 32,2% голосов
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 32,2% голосов - РИА Новости, 24.02.2025
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 32,2% голосов
Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 32,2% голосов, в то время как правая "Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T00:22:00+03:00
2025-02-24T00:22:00+03:00
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германия
хдс/хсс
альтернатива для германии (партия)
в мире
олаф шольц
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в ФРГ с 32,2% голосов, в то время как правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 21,9%, свидетельствуют данные избиркома по итогам подсчета бюллетеней в 80 из 299 избирательных округов.На третьем месте идут социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 15% голосов.Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье, избирательные участки по всей стране работали до 18.00 (20.00 мск).
https://ria.ru/20250223/germaniya-2000977542.html
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германия, хдс/хсс, альтернатива для германии (партия), в мире, олаф шольц
Германия, ХДС/ХСС, Альтернатива для Германии (партия), В мире, Олаф Шольц
Блок ХДС/ХСС лидирует на выборах в Германии с 32,2% голосов
Избирком ФРГ: блок ХДС/ХСС лидирует с 33,3% голосов, АдГ идет второй с 21,9%