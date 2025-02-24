https://ria.ru/20250224/germanija-2001274984.html

Эксперт оценил возможность коалиции ХДС/ХСС и АдГ по итогам выборов

Эксперт оценил возможность коалиции ХДС/ХСС и АдГ по итогам выборов - РИА Новости, 24.02.2025

Эксперт оценил возможность коалиции ХДС/ХСС и АдГ по итогам выборов

Блок ХДС/ХСС, получивший 208 мест в бундестаге по итогам выборов в Германии, может заключить коалицию с партией "Альтернатива для Германии", считает доцент... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:11:00+03:00

2025-02-24T14:11:00+03:00

2025-02-24T14:25:00+03:00

в мире

германия

алексей фененко

фридрих мерц

олаф шольц

хдс/хсс

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Блок ХДС/ХСС, получивший 208 мест в бундестаге по итогам выборов в Германии, может заключить коалицию с партией "Альтернатива для Германии", считает доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко. "Конечно. Политика – искусство возможного", - сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос. По словам эксперта, лидер партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц "будет вступать в коалицию с тем, с кем получится". "В противном случае он может лишиться поста канцлера. Для этого он пойдет на любой контакт, но кто захочет строить с ним коалицию? Социал-демократы могут занять две позиции, они могут сказать, что готовы к сотрудничеству, а могут создать коалицию с "Зелеными", и тогда Мерцу придется идти к АдГ", - сказал Фененко. Также эксперт отмечает, что в Германии назревают очень крупные перемены. Они связаны не просто с тем, что население разочаровалось в СДПГ, как перед этим разочаровалось в ХДС/ХСС, назревает смена пути развития Германии. Для формирования правительства Мерцу необходимо вступить в коалицию с действующими партиями бундестага. Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 26,8 процента голосов, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8 процента. На третьем месте социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4 процента голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6 процента голосов избирателей, "Левые" — 8,8 процента. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.

https://ria.ru/20250224/netanyakhu-2001231985.html

https://ria.ru/20250224/merts-2001231021.html

https://ria.ru/20250224/merts-2001209486.html

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в мире, германия, алексей фененко, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс