Эксперт оценил возможность коалиции ХДС/ХСС и АдГ по итогам выборов
Доцент Фененко: ХДС/ХСС и АдГ по итогам выборов в ФРГ могут заключить коалицию
© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат немецкой партии "Альтернатива для Германии" рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Блок ХДС/ХСС, получивший 208 мест в бундестаге по итогам выборов в Германии, может заключить коалицию с партией "Альтернатива для Германии", считает доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
"Конечно. Политика – искусство возможного", - сказал он РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
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По словам эксперта, лидер партии ХДС/ХСС Фридрих Мерц "будет вступать в коалицию с тем, с кем получится". "В противном случае он может лишиться поста канцлера. Для этого он пойдет на любой контакт, но кто захочет строить с ним коалицию? Социал-демократы могут занять две позиции, они могут сказать, что готовы к сотрудничеству, а могут создать коалицию с "Зелеными", и тогда Мерцу придется идти к АдГ", - сказал Фененко.
Также эксперт отмечает, что в Германии назревают очень крупные перемены. Они связаны не просто с тем, что население разочаровалось в СДПГ, как перед этим разочаровалось в ХДС/ХСС, назревает смена пути развития Германии.
Для формирования правительства Мерцу необходимо вступить в коалицию с действующими партиями бундестага.
Досрочные выборы в бундестаг прошли в воскресенье. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживает блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 26,8 процента голосов, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) идет второй с 20,8 процента. На третьем месте социал-демократы (СДПГ) Олафа Шольца с 16,4 процента голосов. Партия "Зеленые" набрала 11,6 процента голосов избирателей, "Левые" — 8,8 процента. Партия "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и Справедливость" набирает 4,972% и не проходит в бундестаг. В бундестаг не проходит и СвДП, которая ранее была в правительственной коалиции. Она набрала только 4,3% голосов.