Генпрокуратура подала иск к офшорам, связанным с НМТП и Магомедовым
Генпрокуратура подала иск к двум офшорам, связанным с НМТП и Магомедовым
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры России к кипрской компании Omirico Ltd и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Torresant Industry Ltd, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 21 февраля. К рассмотрению он еще не принят. Предмет и основания требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом в карточке дела указан Сбербанк.
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"Транснефть" в 2018 году приобрела 50% уставного капитала компании Omirico Limited, под косвенным контролем которой находилось 50,1% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт", "в результате сделки доля группы в компании Omirico Limited увеличилась до 100%", сообщала трубопроводная компания в 2019 году. Отмечалось, что сумма сделки составила 750 миллионов долларов.
В отчетности "Транснефти" говорилось, что в результате этой сделки "эффективная доля группы в ПАО "НМТП" увеличилась с 37% до 63%, вследствие чего группа получила контроль над ПАО "НМТП" и его дочерними компаниями". Бенефициаром второго ответчика – Torresant Industry Ltd – в открытых источниках называется бывший совладелец НМТП Зиявудин Магомедов, бенефициар группы "Сумма".
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Обе компании-ответчика фигурировали в иске Магомедова и подконтрольных ему юрлиц к "Транснефти", который истцы в 2023 году направили в Высокий суд Англии и Уэльса. Они требовали взыскать 5 миллиардов долларов в связи с якобы незаконной продажей акций НМТП в 2018 году. "Транснефть" в январе сообщила, что "суд… отклонил иск в связи с отсутствием необходимой юрисдикции и признал несостоятельными все требования Зиявудина Магомедова".
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает заявление "Транснефти", требующей запретить Omirico и Torresant Industry инициировать и продолжать разбирательства с российской компанией в иностранных судах и арбитражах.
Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда - к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе "Сумма", транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду - с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали.
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