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Генассамблея ООН приняла две резолюции по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
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20:19 24.02.2025 (обновлено: 21:52 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/genassambeya-2001355426.html
Генассамблея ООН приняла две резолюции по Украине
Генассамблея ООН приняла две резолюции по Украине - РИА Новости, 24.02.2025
Генассамблея ООН приняла две резолюции по Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:19:00+03:00
2025-02-24T21:52:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США.За первую проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. В частности, против выступили Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран Евросоюза, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся — Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия.Американский вариант также поддержали 93 члена ООН, против проголосовали восемь, воздержались 73.Первый документ подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Он призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции. Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. В нем говорится только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией.При этом западные страны все же включили в этот документ несколько антироссийских поправок. Москва также предложила поправку, дополнив требование незамедлительно прекратить конфликт словами "в том числе путем устранения его коренных причин". Ее Генассамблея отклонила.Резолюции Генассамблеи ООН не обладают юридически обязывающей силой.
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
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в мире, украина, сша, генеральная ассамблея оон, россия
В мире, Украина, США, Генеральная Ассамблея ООН, Россия

Генассамблея ООН приняла две резолюции по Украине

© Getty Images / Michael M. SantiagoВременный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши выступает на Генассамблее
Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши выступает на Генассамблее - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / Michael M. Santiago
Временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши выступает на Генассамблее
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН приняла две резолюции по Украине — подготовленную западными странами вместе с Киевом и предложенную США.
За первую проголосовали 93 страны, против — 18, а 65 воздержались. В частности, против выступили Россия, США, Белоруссия, Венгрия, Израиль, КНДР и Никарагуа. Среди поддержавших документ, помимо стран Евросоюза, были Турция и Сербия, а в числе воздержавшихся — Аргентина, Армения, Бразилия, Китай, Куба, Индия, Иран, Казахстан и Саудовская Аравия.
© Фото : EU at UN-NYИтоги голосования по антироссийской резолюции по Украине в ГА ООН 24 февраля 2025
Итоги голосования по антироссийской резолюции по Украине в ГА ООН 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : EU at UN-NY
Итоги голосования по антироссийской резолюции по Украине в ГА ООН 24 февраля 2025
Американский вариант также поддержали 93 члена ООН, против проголосовали восемь, воздержались 73.
Первый документ подготовила Украина в соавторстве более чем с 50 странами. Он призывает к "деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию войны против Украины". От Москвы требуется "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все войска с территории соседней страны и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.
При этом террористические атаки киевского режима против мирных россиян, как и присутствие ВСУ в Курской области, в документе никоим образом не осуждаются и не упоминаются. Нет там и упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
Примечательно, что впервые с начала СВО документ лишился ключевого соавтора — США, которые до прихода к власти Дональда Трампа неизменно поддерживали антироссийские резолюции.
Взамен Вашингтон подготовил свой вариант, нейтральный. В нем говорится только о необходимости незамедлительно прекратить конфликт и установить прочный мир между Украиной и Россией.
При этом западные страны все же включили в этот документ несколько антироссийских поправок.
Москва также предложила поправку, дополнив требование незамедлительно прекратить конфликт словами "в том числе путем устранения его коренных причин". Ее Генассамблея отклонила.
Резолюции Генассамблеи ООН не обладают юридически обязывающей силой.
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