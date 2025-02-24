https://ria.ru/20250224/garantii-2001186328.html

Глава минфина США отказал Киеву в главном требовании

Глава минфина США отказал Киеву в главном требовании - РИА Новости, 24.02.2025

Глава минфина США отказал Киеву в главном требовании

Сделка между Киевом и Вашингтоном по продаже редкоземельных металлов не включает военные гарантии, заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканала... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T01:24:00+03:00

2025-02-24T01:24:00+03:00

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МОСКВА. 24 фев — РИА Новости. Сделка между Киевом и Вашингтоном по продаже редкоземельных металлов не включает военные гарантии, заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканала Fox News."То, что она не включает, — это военные гарантии. Но то, что она включает, — это экономические гарантии того, что, если США серьезно инвестируют в экономическое будущее, я называю это экономической гарантией безопасности", — сказал он.Бессент добавил, что сделка охватывает "стратегические полезные ископаемые, энергетику и государственные предприятия"."Я ожидаю, что Зеленский ее (Сделку. — Прим. ред.) скоро подпишет", — считает Бессент.Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона должна получить гарантии безопасности взамен на предоставление США редкоземельных металлов Украины. По словам главы киевского режима, без таких гарантий проект соглашения "не будет справедливым".Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.В субботу украинское издание NV со ссылкой на источники, непосредственно разрабатывающие проект соглашения с США, сообщило, что Штаты решили ужесточить условия соглашения с Украиной по ископаемым, требуя стопроцентный контроль над будущим фондом. Американская сторона предлагала распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов.Позже газета Financial Times со ссылкой на документ написала, что условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом удалены из нового проекта соглашения Соединенных Штатов с Украиной о полезных ископаемых

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001176007.html

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001186626.html

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сша, киев, скотт бессент, министерство финансов сша, украина