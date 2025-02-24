Глава минфина США отказал Киеву в главном требовании
Глава минфина США Бессент: сделка с Киевом не включает военные гарантии
© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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МОСКВА. 24 фев — РИА Новости. Сделка между Киевом и Вашингтоном по продаже редкоземельных металлов не включает военные гарантии, заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью телеканала Fox News.
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"То, что она не включает, — это военные гарантии. Но то, что она включает, — это экономические гарантии того, что, если США серьезно инвестируют в экономическое будущее, я называю это экономической гарантией безопасности", — сказал он.
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Бессент добавил, что сделка охватывает "стратегические полезные ископаемые, энергетику и государственные предприятия".
"Я ожидаю, что Зеленский ее (Сделку. — Прим. ред.) скоро подпишет", — считает Бессент.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
В субботу украинское издание NV со ссылкой на источники, непосредственно разрабатывающие проект соглашения с США, сообщило, что Штаты решили ужесточить условия соглашения с Украиной по ископаемым, требуя стопроцентный контроль над будущим фондом. Американская сторона предлагала распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов.
Позже газета Financial Times со ссылкой на документ написала, что условия о стопроцентном контроле США над будущим фондом удалены из нового проекта соглашения Соединенных Штатов с Украиной о полезных ископаемых