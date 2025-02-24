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В Финляндии бизнесмена Мельникова осудили за налоговые махинации
В Финляндии бизнесмена Мельникова осудили за налоговые махинации - РИА Новости, 24.02.2025
В Финляндии бизнесмена Мельникова осудили за налоговые махинации
Финский суд приговорил российского бизнесмена Павла Мельникова, владельца девелоперской компании Airiston Helmi, к 1,5 годам условного срока по делу о налоговых РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:17:00+03:00
2025-02-24T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Финский суд приговорил российского бизнесмена Павла Мельникова, владельца девелоперской компании Airiston Helmi, к 1,5 годам условного срока по делу о налоговых махинациях, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle. "Суд приговорил российского миллионера Павла Мельникова к 1,5 годам условного лишения свободы за крупное налоговое мошенничество и тяжкое нарушение бухгалтерского учета", - говорится в материале. Обвинение требовало для Мельникова пяти лет лишения свободы. По делу проходили и другие лица, суд отклонил обвинения в отношении них. Как уточняет Yle, суд пришел к выводу, что Мельников якобы пытался мошенническим путем получить экономическую выгоду в размере около 850 тысяч евро. В сентябре 2018 года Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила об аресте в районе города Турку двух человек в рамках расследования дела об отмывании денег, использовании нелегальной рабочей силы в строительстве недвижимости и уклонении от налогов. Посольство РФ в Финляндии подтверждало, что один из них - российский гражданин.
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Финляндия, Турку, Россия, В мире
В Финляндии бизнесмена Мельникова осудили за налоговые махинации
Yle: в Финляндии российского бизнесмена Мельникова осудили на 1,5 года условно