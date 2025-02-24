https://ria.ru/20250224/feyk-2001337860.html

В офисе и.о. главы Новгородской области опровергли слухи о его самоубийстве

В офисе и.о. главы Новгородской области опровергли слухи о его самоубийстве - РИА Новости, 24.02.2025

В офисе и.о. главы Новгородской области опровергли слухи о его самоубийстве

Информация о самоубийстве и.о. губернатора Новгородской области Александра Дронова, размещенная в соцсетях, является фейком, сообщил руководитель пресс-службы... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T18:07:00+03:00

2025-02-24T18:07:00+03:00

2025-02-24T19:04:00+03:00

новгородская область

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Информация о самоубийстве и.о. губернатора Новгородской области Александра Дронова, размещенная в соцсетях, является фейком, сообщил руководитель пресс-службы губернатора области Николай Шестаков. "В социальных сетях была размещена недостоверная информация о том, что первый заместитель губернатора Александр Дронов найден мертвым, якобы покончив жизнь самоубийством. Это абсолютная ложь и вранье. Александр Валентинович находится на рабочем месте, с ним все в порядке", - сообщил Шестаков в своем Telegram-канале. Создатель группы "Свободный информационный портал" в соцсети "ВКонтакте" Андрей Востряков, разместивший эту информацию, сообщил на странице сообщества, что "это был какой-то вброс, не проверили ребята". Позднее Дронов прокомментировал размещение недостоверной информации о себе. "Я жив и здоров! Не дождетесь. Времени отвечать на эту ересь у меня нет. Работаем! А на фронт обязательно отправим отдельную партию Князей Вандалов Новгородских для работы с "креативными" дегенератами", - написал он в публикации на своей странице во "ВКонтакте". На прошлой неделе появились сразу три фейка о смерти глав регионов. Так, Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области сообщил, что видеоролик о смерти главы региона Василия Анохина сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Анохин находится в рабочей поездке. Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, позднее сам глава региона в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также опроверг сообщения о своей смерти, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале с пометкой "фейк".

https://ria.ru/20250220/samoubiystvo-2000652379.html

https://ria.ru/20250221/filimonov-2000906964.html

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новгородская область, смоленская область, самарская область, александра дронова, василий анохин, вячеслав федорищев, происшествия, россия