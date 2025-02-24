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В офисе и.о. главы Новгородской области опровергли слухи о его самоубийстве - РИА Новости, 24.02.2025
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18:07 24.02.2025 (обновлено: 19:04 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/feyk-2001337860.html
В офисе и.о. главы Новгородской области опровергли слухи о его самоубийстве
В офисе и.о. главы Новгородской области опровергли слухи о его самоубийстве - РИА Новости, 24.02.2025
В офисе и.о. главы Новгородской области опровергли слухи о его самоубийстве
Информация о самоубийстве и.о. губернатора Новгородской области Александра Дронова, размещенная в соцсетях, является фейком, сообщил руководитель пресс-службы... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T18:07:00+03:00
2025-02-24T19:04:00+03:00
новгородская область
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самарская область
александра дронова
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вячеслав федорищев
происшествия
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Информация о самоубийстве и.о. губернатора Новгородской области Александра Дронова, размещенная в соцсетях, является фейком, сообщил руководитель пресс-службы губернатора области Николай Шестаков. "В социальных сетях была размещена недостоверная информация о том, что первый заместитель губернатора Александр Дронов найден мертвым, якобы покончив жизнь самоубийством. Это абсолютная ложь и вранье. Александр Валентинович находится на рабочем месте, с ним все в порядке", - сообщил Шестаков в своем Telegram-канале. Создатель группы "Свободный информационный портал" в соцсети "ВКонтакте" Андрей Востряков, разместивший эту информацию, сообщил на странице сообщества, что "это был какой-то вброс, не проверили ребята". Позднее Дронов прокомментировал размещение недостоверной информации о себе. "Я жив и здоров! Не дождетесь. Времени отвечать на эту ересь у меня нет. Работаем! А на фронт обязательно отправим отдельную партию Князей Вандалов Новгородских для работы с "креативными" дегенератами", - написал он в публикации на своей странице во "ВКонтакте". На прошлой неделе появились сразу три фейка о смерти глав регионов. Так, Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области сообщил, что видеоролик о смерти главы региона Василия Анохина сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Анохин находится в рабочей поездке. Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, позднее сам глава региона в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также опроверг сообщения о своей смерти, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале с пометкой "фейк".
https://ria.ru/20250220/samoubiystvo-2000652379.html
https://ria.ru/20250221/filimonov-2000906964.html
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новгородская область, смоленская область, самарская область, александра дронова, василий анохин, вячеслав федорищев, происшествия, россия
Новгородская область, Смоленская область, Самарская область, Александра Дронова, Василий Анохин, Вячеслав Федорищев, Происшествия, Россия
В офисе и.о. главы Новгородской области опровергли слухи о его самоубийстве

В офисе и.о. главы Новгородской области назвали слухи о его самоубийстве фейком

© Фото : Александр Дронов/ВКонтактеАлександр Дронов
Александр Дронов - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Александр Дронов/ВКонтакте
Александр Дронов. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Информация о самоубийстве и.о. губернатора Новгородской области Александра Дронова, размещенная в соцсетях, является фейком, сообщил руководитель пресс-службы губернатора области Николай Шестаков.
"В социальных сетях была размещена недостоверная информация о том, что первый заместитель губернатора Александр Дронов найден мертвым, якобы покончив жизнь самоубийством. Это абсолютная ложь и вранье. Александр Валентинович находится на рабочем месте, с ним все в порядке", - сообщил Шестаков в своем Telegram-канале.
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Создатель группы "Свободный информационный портал" в соцсети "ВКонтакте" Андрей Востряков, разместивший эту информацию, сообщил на странице сообщества, что "это был какой-то вброс, не проверили ребята".
Позднее Дронов прокомментировал размещение недостоверной информации о себе. "Я жив и здоров! Не дождетесь. Времени отвечать на эту ересь у меня нет. Работаем! А на фронт обязательно отправим отдельную партию Князей Вандалов Новгородских для работы с "креативными" дегенератами", - написал он в публикации на своей странице во "ВКонтакте".
На прошлой неделе появились сразу три фейка о смерти глав регионов. Так, Центр управления регионом (ЦУР) Смоленской области сообщил, что видеоролик о смерти главы региона Василия Анохина сгенерирован нейросетями, информация является фейком, а сам Анохин находится в рабочей поездке. Кроме того, в соцсетях появилось сообщение о самоубийстве губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, позднее сам глава региона в своем Telegram-канале назвал эту информацию фейком, заверив, что жив и продолжает работать. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов также опроверг сообщения о своей смерти, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале с пометкой "фейк".
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Новгородская областьСмоленская областьСамарская областьАлександра ДроноваВасилий АнохинВячеслав ФедорищевПроисшествияРоссия
 
 
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