Предали фамилию. Российские звезды, которые скрываются под чужими именами
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПевица Ирина Аллегрова и композитор Игорь Крутой на концерте "Песня года" в спортивном комплексе "Олимпийский" в Москве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Кристина Мясникова, Ксения Амоева, Каролина Куек... Или Кристина Асмус, Ксения Бородина и Ани Лорак? Некоторые артисты поменяли фамилии и с ними прославились. Причины у всех были разные. Рассказываем о звездах, которые сменили фамилию.
Марина Александрова
Марина Пупенина
Марина Александрова, известная по ролям в фильмах и сериалах, сменила фамилию еще в студенческие годы. До этого она носила фамилию родителей — Пупенина. Преподаватели театрального училища посоветовали ей выбрать более благозвучный вариант для сцены. Марина решила взять фамилию бабушки — Александрова. С этим именем она и стала одной из самых узнаваемых актрис российского кино.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАктриса Марина Александрова во время церемонии награждения победителей конкурса на премию имени Артема Боровика
Актриса Марина Александрова во время церемонии награждения победителей конкурса на премию имени Артема Боровика
Григорий Лепс
Григорий Лепсверидзе
Певец Григорий Лепс
Григорий Лепс, певец, композитор и продюсер., изначально носил фамилию Лепсверидзе. Однако ее длина и сложность произношения стали причиной для смены. Еще в подростковом возрасте друзья называли его "Лепс", и это прозвище стало его сценическим именем.
Кристина Асмус
Кристина Мясникова
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАктриса Кристина Асмус на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Кристина Асмус на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Кристина Асмус, звезда сериала "Интерны", предпочла строить карьеру под фамилией матери. Ее настоящая фамилия — Мясникова, но она решила, что Асмус звучит более оригинально и запоминающе. Предки актрисы по материнской линии жили в Германии, отсюда такое интересное звучание для русского уха.
Mia Boyka
Мария Бойко
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПевица, тик-ток блогер Миа Бойка на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Певица, тик-ток блогер Миа Бойка на XXV Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Мария Бойко, известная как Mia Boyka, стала популярной под псевдонимом, который взяла в начале своей карьеры. Она начала писать песни еще в детстве, а после школы поступила на факультет бизнеса. Когда Мария подписала контракт с продюсером, ей предложили взять псевдоним, чтобы привлечь детскую аудиторию.
Ксения Бородина
Ксения Амоева
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкТелеведущая Ксения Бородина на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Телеведущая Ксения Бородина на XII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV в Крокус Сити Холле в Москве
Ксения Бородина, телеведущая и блогер, сменила фамилию дважды. Ее девичья фамилия — Амоева, но после замужества она стала Омаровой. Псевдоним "Бородина" придумали продюсеры шоу "Дом-2", где Ксения начала свою карьеру. Сегодня она известна именно под этим именем.
Валя Карнавал
Валентина Карнаухова
Блогер, певица KARNA.VAL (Валя Карнавал)
Валентина Карнаухова, известная как Валя Карнавал, стала популярной под псевдонимом. Она начала карьеру как блогер и певица, а позже стала соведущей шоу "Голос. Дети". Псевдоним "Карнавал" добавил ее образу яркости и запоминаемости.
Ирина Аллегрова
Ирина Саркисова
© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкПевица Ирина Аллегрова выступает на открытии 21-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Певица Ирина Аллегрова выступает на открытии 21-го Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Ее отец, Александр Саркисов, работал в цирке под псевдонимом Аллегров, который позже стал их семейной фамилией. Ирина продолжила традицию, став одной из самых известных певиц России.
Александр Маршал
Александр Миньков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМузыкант Александр Маршал в студии радио Sputnik
Музыкант Александр Маршал в студии радио Sputnik
Александр Миньков, более известный как Александр Маршал, взял псевдоним, чтобы добавить своему образу брутальности и романтики. Этот выбор оказался удачным: сегодня Александр Маршал — это не просто имя, а символ мужественности на российской эстраде 90-х годов.
Ани Лорак
Каролина Куек
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПевица Ани Лорак на съемке программы на телеканале "Россия 1"
Певица Ани Лорак на съемке программы на телеканале "Россия 1"
Настоящее имя певицы Ани Лорак — Каролина Куек. Псевдоним появился в 1995 году, когда она победила в конкурсе "Утренняя звезда". Чтобы избежать путаницы с другой участницей по имени Каролина, она написала свое имя наоборот. С тех пор Ани Лорак стала одной из самых успешных певиц в России.
Ирина Шейк
Ирина Шайхлисламова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель Ирина Шейк на 66-ом Каннском кинофестивале
Модель Ирина Шейк на 66-ом Каннском кинофестивале
Модель Ирина Шайхлисламова взяла псевдоним "Шейк", чтобы упростить свое имя для произношения. Ее настоящая фамилия оказалась слишком сложной даже для русскоязычной аудитории, а короткий и звучный псевдоним помог ей стать узнаваемой не только в России, но и на международной арене.
Анфиса Чехова
Александра Корчунова
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНеделя моды в Москве "Сделано в России". День пятый
Неделя моды в Москве "Сделано в России". День пятый
Телеведущая Анфиса Чехова, настоящее имя которой — Александра Корчунова, взяла псевдоним, чтобы выделиться на фоне коллег.
Настасья Самбурская
Анастасия Терехова
Настасья Самбурская, известная по ролям в сериалах и фильмах, сменила фамилию, чтобы оставить позади воспоминания о тяжелом детстве. Когда ей было пять лет, отец оказался в тюрьме, что стало началом череды трудностей. Отношения с родственниками были напряженными, а с матерью — особенно сложными. В семье царила бедность: девочке приходилось ходить в школу зимой в босоножках, а дома ее ждали побои и оскорбления.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 45-го Московского международного кинофестиваля
Чтобы начать самостоятельную жизнь, Настасья после девятого класса переехала в Энгельс, где выучилась на парикмахера. Актриса признавалась, что не поддерживает связь с матерью до сих пор. Смена имени и фамилии стала для нее символическим актом и способом начать новую жизнь.
Александр Серов
Александр Сяров
Певец Александр Серов
Александр Серов, популярный певец, сменил фамилию с "Сяров" на "Серов" перед выступлением на музыкальном конкурсе "Золотой граммофон". Это произошло в начале его карьеры, когда он стремился сделать свое сценическое имя более благозвучным и привлекательным для публики.
Юлия Снигирь
Юлия Сирискина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Снигирь на премьере фильма "Мастер и Маргарита" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь"
Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма "Мастер и Маргарита" в киноцентре "КАРО 11 Октябрь"
Известная актриса взяла фамилию бывшего мужа Алексея Снигиря. После развода она решила оставить ее, так как она ей нравилась.
Екатерина Стриженова
Екатерина Токмань
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова, телеведущая и актриса, взяла фамилию мужа Александра Стриженова после замужества. До этого она была известна как Екатерина Токмань.