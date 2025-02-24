https://ria.ru/20250224/familiya-2001266075.html

Предали фамилию. Российские звезды, которые скрываются под чужими именами

Предали фамилию. Российские звезды, которые скрываются под чужими именами - РИА Новости, 24.02.2025

Предали фамилию. Российские звезды, которые скрываются под чужими именами

Кристина Мясникова, Ксения Амоева, Каролина Куек... Или Кристина Асмус, Ксения Бородина и Ани Лорак? Некоторые артисты поменяли фамилии и с ними прославились... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T19:10:00+03:00

2025-02-24T19:10:00+03:00

2025-02-24T19:10:00+03:00

шоубиз

справки

россия

германия

энгельс

ксения бородина

ани лорак

кристина асмус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768530160_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_a61f843a3bd7f52ee5694f7c738daadd.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Кристина Мясникова, Ксения Амоева, Каролина Куек... Или Кристина Асмус, Ксения Бородина и Ани Лорак? Некоторые артисты поменяли фамилии и с ними прославились. Причины у всех были разные. Рассказываем о звездах, которые сменили фамилию.Марина АлександроваМарина ПупенинаМарина Александрова, известная по ролям в фильмах и сериалах, сменила фамилию еще в студенческие годы. До этого она носила фамилию родителей — Пупенина. Преподаватели театрального училища посоветовали ей выбрать более благозвучный вариант для сцены. Марина решила взять фамилию бабушки — Александрова. С этим именем она и стала одной из самых узнаваемых актрис российского кино.Григорий ЛепсГригорий ЛепсверидзеГригорий Лепс, певец, композитор и продюсер., изначально носил фамилию Лепсверидзе. Однако ее длина и сложность произношения стали причиной для смены. Еще в подростковом возрасте друзья называли его "Лепс", и это прозвище стало его сценическим именем.Кристина АсмусКристина МясниковаКристина Асмус, звезда сериала "Интерны", предпочла строить карьеру под фамилией матери. Ее настоящая фамилия — Мясникова, но она решила, что Асмус звучит более оригинально и запоминающе. Предки актрисы по материнской линии жили в Германии, отсюда такое интересное звучание для русского уха.Mia BoykaМария БойкоМария Бойко, известная как Mia Boyka, стала популярной под псевдонимом, который взяла в начале своей карьеры. Она начала писать песни еще в детстве, а после школы поступила на факультет бизнеса. Когда Мария подписала контракт с продюсером, ей предложили взять псевдоним, чтобы привлечь детскую аудиторию.Ксения БородинаКсения АмоеваКсения Бородина, телеведущая и блогер, сменила фамилию дважды. Ее девичья фамилия — Амоева, но после замужества она стала Омаровой. Псевдоним "Бородина" придумали продюсеры шоу "Дом-2", где Ксения начала свою карьеру. Сегодня она известна именно под этим именем.Валя КарнавалВалентина КарнауховаВалентина Карнаухова, известная как Валя Карнавал, стала популярной под псевдонимом. Она начала карьеру как блогер и певица, а позже стала соведущей шоу "Голос. Дети". Псевдоним "Карнавал" добавил ее образу яркости и запоминаемости.Ирина АллегроваИрина СаркисоваЕе отец, Александр Саркисов, работал в цирке под псевдонимом Аллегров, который позже стал их семейной фамилией. Ирина продолжила традицию, став одной из самых известных певиц России.Александр МаршалАлександр МиньковАлександр Миньков, более известный как Александр Маршал, взял псевдоним, чтобы добавить своему образу брутальности и романтики. Этот выбор оказался удачным: сегодня Александр Маршал — это не просто имя, а символ мужественности на российской эстраде 90-х годов.Ани ЛоракКаролина КуекНастоящее имя певицы Ани Лорак — Каролина Куек. Псевдоним появился в 1995 году, когда она победила в конкурсе "Утренняя звезда". Чтобы избежать путаницы с другой участницей по имени Каролина, она написала свое имя наоборот. С тех пор Ани Лорак стала одной из самых успешных певиц в России.Ирина ШейкИрина ШайхлисламоваМодель Ирина Шайхлисламова взяла псевдоним "Шейк", чтобы упростить свое имя для произношения. Ее настоящая фамилия оказалась слишком сложной даже для русскоязычной аудитории, а короткий и звучный псевдоним помог ей стать узнаваемой не только в России, но и на международной арене.Анфиса ЧеховаАлександра КорчуноваТелеведущая Анфиса Чехова, настоящее имя которой — Александра Корчунова, взяла псевдоним, чтобы выделиться на фоне коллег.Настасья СамбурскаяАнастасия ТереховаНастасья Самбурская, известная по ролям в сериалах и фильмах, сменила фамилию, чтобы оставить позади воспоминания о тяжелом детстве. Когда ей было пять лет, отец оказался в тюрьме, что стало началом череды трудностей. Отношения с родственниками были напряженными, а с матерью — особенно сложными. В семье царила бедность: девочке приходилось ходить в школу зимой в босоножках, а дома ее ждали побои и оскорбления. Чтобы начать самостоятельную жизнь, Настасья после девятого класса переехала в Энгельс, где выучилась на парикмахера. Актриса признавалась, что не поддерживает связь с матерью до сих пор. Смена имени и фамилии стала для нее символическим актом и способом начать новую жизнь.Александр СеровАлександр СяровАлександр Серов, популярный певец, сменил фамилию с "Сяров" на "Серов" перед выступлением на музыкальном конкурсе "Золотой граммофон". Это произошло в начале его карьеры, когда он стремился сделать свое сценическое имя более благозвучным и привлекательным для публики.Юлия СнигирьЮлия СирискинаИзвестная актриса взяла фамилию бывшего мужа Алексея Снигиря. После развода она решила оставить ее, так как она ей нравилась.Екатерина СтриженоваЕкатерина ТокманьЕкатерина Стриженова, телеведущая и актриса, взяла фамилию мужа Александра Стриженова после замужества. До этого она была известна как Екатерина Токмань.

россия

германия

энгельс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, германия, энгельс, ксения бородина, ани лорак, кристина асмус