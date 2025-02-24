https://ria.ru/20250224/evakuatsiya-2001265697.html

Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию

Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию - РИА Новости, 24.02.2025

Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о достижении договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о достижении договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах."Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию", — сказала она на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.Как рассказывали жители приграничных районов, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их на территорию Украины, в Сумскую область. В конце ноября Москалькова сообщила, что удалось вернуть 46 человек, вывезенных таким образом.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html

https://ria.ru/20250215/propavshie-1999625299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, россия, украина, татьяна москалькова, в мире