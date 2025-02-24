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Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию - РИА Новости, 24.02.2025
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13:24 24.02.2025 (обновлено: 15:15 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/evakuatsiya-2001265697.html
Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию
Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию - РИА Новости, 24.02.2025
Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о достижении договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах. РИА Новости, 24.02.2025
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белоруссия
россия
украина
татьяна москалькова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о достижении договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах."Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию", — сказала она на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.Как рассказывали жители приграничных районов, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их на территорию Украины, в Сумскую область. В конце ноября Москалькова сообщила, что удалось вернуть 46 человек, вывезенных таким образом.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html
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белоруссия, россия, украина, татьяна москалькова, в мире
Белоруссия, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, В мире
Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию

Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в РФ через Белоруссию

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о достижении договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах.
"Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию", — сказала она на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Очевидец: Военные ВСУ запрещали уезжать мирным жителям из сел после нападения на Курскую область - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Как рассказывали жители приграничных районов, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их на территорию Украины, в Сумскую область. В конце ноября Москалькова сообщила, что удалось вернуть 46 человек, вывезенных таким образом.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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