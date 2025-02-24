Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию
Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в РФ через Белоруссию
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о достижении договоренности об эвакуации жителей Курской области, находящихся в Сумах.
"Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию", — сказала она на заседании президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.
Как рассказывали жители приграничных районов, украинские военные запрещали им уезжать, но предлагали вывезти их на территорию Украины, в Сумскую область. В конце ноября Москалькова сообщила, что удалось вернуть 46 человек, вывезенных таким образом.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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