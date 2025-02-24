https://ria.ru/20250224/ekaterinburg-2001202183.html

В школах Екатеринбурга усилили меры безопасности

В школах Екатеринбурга усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.02.2025

В школах Екатеринбурга усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены в школах и детских садах Екатеринбурга из-за постов в соцсетях о якобы планирующихся атаках, сообщает в понедельник городская... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T08:35:00+03:00

2025-02-24T08:35:00+03:00

2025-02-24T12:12:00+03:00

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев – РИА Новости. Меры безопасности усилены в школах и детских садах Екатеринбурга из-за постов в соцсетях о якобы планирующихся атаках, сообщает в понедельник городская администрация. "В соцсетях и мессенджерах идет спланированная информационная кампания, направленная на создание паники: размещаются посты и тексты о якобы планирующихся атаках, скулшутинге и других насильственных акциях в школах города. С утра понедельника, 24 февраля, также фиксируются размещение фейковых видео со смонтированными сценами указанных акций. В связи с публикуемой информацией, в школах и детских садах Екатеринбурга усилены меры безопасности", - говорится в сообщении. Как подчеркнули в мэрии, никаких беспорядков ни в одной из школ Екатеринбурга не происходит, а вся публикуемая информация на тему скулшутинга, размещенная в последние сутки, является фейком. Также в администрации добавили, что руководители образовательных учреждений находятся на постоянной связи с правоохранительными органами, чтобы исключить все возможные риски.

https://ria.ru/20250202/jakutsk-1996903009.html

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екатеринбург, происшествия