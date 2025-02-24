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Ефремов сорвался: как актер лишил сам себя шанса выйти на волю - РИА Новости, 24.02.2025
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Шоубиз
 
13:14 24.02.2025 (обновлено: 13:55 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/efremov-2001263768.html
Ефремов сорвался: как актер лишил сам себя шанса выйти на волю
Ефремов сорвался: как актер лишил сам себя шанса выйти на волю - РИА Новости, 24.02.2025
Ефремов сорвался: как актер лишил сам себя шанса выйти на волю
Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО, казалось, свобода уже близко. Но внезапная находка в его вещах перевернула все с ног на голову. Свобода или новые... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:14:00+03:00
2025-02-24T13:55:00+03:00
шоубиз
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москва
россия
михаил ефремов
евгения добровольская (актриса)
lada vesta
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931065880_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5fe8ea9cc33dc5580f690485a47c4fb4.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО, казалось, свобода уже близко. Но внезапная находка в его вещах перевернула все с ног на голову. Свобода или новые неприятности — что ждет актера?Как Ефремов сорвал свое УДОМихаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области, оказался в центре нового скандала. Во время внезапной проверки на территории колонии у актера был обнаружен смартфон с доступом в интернет. По данным телеграмм-канала SHOT, масштабные мероприятия по выявлению запрещенных предметов проводились без предупреждения, и многие заключенные не успели спрятать "запрещенку".Как телефон попал к Ефремову — остается загадкой. Инсайдер подчеркивает, что в ИК-4 действует строгий контроль над "гражданскими предметами". В колонии строго следят за запрещенными вещами, поэтому подобные случаи крайне редки. Теперь шансы актера на условно-досрочное освобождение оказались под серьезной угрозой. Чтобы сохранить возможность выйти досрочно, Ефремову придется доказать, что устройство ему не принадлежит и он не имеет к нему никакого отношения.Ефремов просит УДО: здоровье, раскаяние и планы на будущееНа днях стало известно, что Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Как сообщает источник SHOT, документ был оформлен в "секретном формате", а его рассмотрение запланировано на ближайшие две недели.Актер обсудил с руководством колонии свои шансы на УДО, приведя несколько аргументов:Интересно, что адвокат Ефремова планировал подать ходатайство еще перед Новым годом, но из-за шумихи в СМИ решение было отложено до 2025 года.Пытался попасть на похороны бывшей женыНесмотря на то, что брак с Евгенией Добровольской закончился почти 30 лет назад, актер тяжело переживал ее уход. Их связывали общий сын Николай и семь лет совместной жизни, полной драм и ярких воспоминаний. Смерть Добровольской 10 января 2025 года стала для актера еще одним ударом судьбы.Когда Ефремов узнал о смерти бывшей жены, он был подавлен. Актер выразил желание присутствовать на похоронах, но в его просьбе отказали. Похороны Добровольской прошли 14 января 2025 года, а Ефремов в это время оставался за решеткой в Белгородской области.Зубы выпали и мучает астмаЗа решеткой актер столкнулся с целым букетом проблем, которые сделали его жизнь еще сложнее.Простуда стала для него нормой, а бронхиальная астма напоминала о себе все чаще. В 2021 году случился отек Квинке — состояние, которое могло бы стать критическим, если бы не своевременная помощь. Но это было только начало. Позже родственники рассказали, что у Ефремова начались серьезные проблемы с печенью, сердцем и зрением. А совсем недавно стало известно о хронической обструктивной болезни легких, из-за которой он теперь дышит с трудом и почти не разговаривает.К слову, даже зубы не выдержали испытания колонией — нижние выпали, добавив актеру физических страданий. На фоне этих проблем начали появляться слухи о возможном досрочном освобождении по состоянию здоровья. Ефремов неоднократно подавал соответствующие запросы, но каждый раз получал отказ.Какое-то время актер трудился в тюремной библиотеке, где много читал. Позже он проявил себя как режиссер: помогал делать праздничные мероприятия для сокамерников. Его поведение в колонии называли безупречным. За это Ефремов заслужил уважение как среди заключенных, так и среди сотрудников УФСИН. Его даже ласково называют "дядя Миша".Наследство от дядиПожалуй, самый неожиданный поворот в тюремной жизни — это наследство. Ефремову достались две квартиры от покойного дяди, концертмейстера Александра Покровского, с которым он почти не общался. Стоимость недвижимости оценивается в 80 миллионов рублей.Роковой вечер 8 июня 2020Жизнь может разделиться на "до" и "после" за один вечер. 8 июня 2020 года Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения — и это решение стало роковым не только для него, но и для 57-летнего Сергея Захарова.Авария произошла в самом центре Москвы, у Смоленской площади. Внедорожник Ефремова — двухтонный Jeep Grand Cherokee — вылетел на встречную полосу и на полной скорости врезался в фургон Lada Granta. Удар был такой силы, что кабину пострадавшего смяло как яичную скорлупу.Новость взорвала медиапространство. Поклонники артиста надеялись на чудо, но реальность оказалась беспощадной: Сергей Захаров скончался, оставив после себя жену, сыновей и внуков. Для его семьи это стало настоящей трагедией. Как позже рассказала вдова погибшего журналистам KP.RU, за день до аварии она потеряла мать. Теперь ее горе умножилось.По какой статье осужден и сколько осталосьЭкспертиза показала, что в крови Ефремова в вечер аварии были не только алкоголь, но и запрещенные вещества. Несмотря на множество доказательств, артист отказывался признавать вину. Вместе с адвокатом Эльманом Пашаевым он пытался избежать тюрьмы всеми возможными способами.Суд решил иначе: 8 сентября 2020 года актера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Российский актер, был осужден по статье п. "а", ч. 4, ст. 264 УК РФ — "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сегодня он отбывает срок в исправительной колонии №4 Белгородской области, в городе Алексеевка.После подачи последней апелляции срок Ефремова сократили на полгода. Теперь вместо восьми лет он проведет в колонии семь с половиной. Однако Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое может быть рассмотрено в ближайшие две недели. Если суд одобрит его просьбу, он может выйти на свободу уже в марте 2025 года.
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белгородская область, москва, россия, михаил ефремов, евгения добровольская (актриса), lada vesta, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
Шоубиз, Белгородская область, Москва, Россия, Михаил Ефремов, Евгения Добровольская (актриса), Lada Vesta, Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)

Ефремов сорвался: как актер лишил сам себя шанса выйти на волю

© Кадр видео из соцсетейАктер Михаил Ефремов в колонии
Актер Михаил Ефремов в колонии - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО, казалось, свобода уже близко. Но внезапная находка в его вещах перевернула все с ног на голову. Свобода или новые неприятности — что ждет актера?

Как Ефремов сорвал свое УДО

Михаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области, оказался в центре нового скандала. Во время внезапной проверки на территории колонии у актера был обнаружен смартфон с доступом в интернет. По данным телеграмм-канала SHOT, масштабные мероприятия по выявлению запрещенных предметов проводились без предупреждения, и многие заключенные не успели спрятать "запрещенку".
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Как телефон попал к Ефремову — остается загадкой. Инсайдер подчеркивает, что в ИК-4 действует строгий контроль над "гражданскими предметами". В колонии строго следят за запрещенными вещами, поэтому подобные случаи крайне редки. Теперь шансы актера на условно-досрочное освобождение оказались под серьезной угрозой. Чтобы сохранить возможность выйти досрочно, Ефремову придется доказать, что устройство ему не принадлежит и он не имеет к нему никакого отношения.

Ефремов просит УДО: здоровье, раскаяние и планы на будущее

На днях стало известно, что Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Как сообщает источник SHOT, документ был оформлен в "секретном формате", а его рассмотрение запланировано на ближайшие две недели.
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер обсудил с руководством колонии свои шансы на УДО, приведя несколько аргументов:
  • Состояние здоровья: Ефремов ссылается на проблемы с сердцем, легкими и ухудшение зрения.
  • Работа в колонии: он исправно выполняет план, шьет форму для заключенных.
  • Раскаяние: актер регулярно посещает храм, причащается и исповедуется.
  • Культурная деятельность: помогает с художественной самодеятельностью и прививает другим заключенным любовь к искусству.
  • Осознание ошибок: Ефремов утверждает, что осмыслил прошлые выговоры и теперь получает поощрения.
  • Планы на будущее: актер заявляет, что готов к жизни на свободе и намерен начать все с чистого листа.
Интересно, что адвокат Ефремова планировал подать ходатайство еще перед Новым годом, но из-за шумихи в СМИ решение было отложено до 2025 года.
© РИА Новости / Илья ПиталевАктер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Актер Михаил Ефремов в здании Пресненского суда города Москвы

Пытался попасть на похороны бывшей жены

Несмотря на то, что брак с Евгенией Добровольской закончился почти 30 лет назад, актер тяжело переживал ее уход. Их связывали общий сын Николай и семь лет совместной жизни, полной драм и ярких воспоминаний. Смерть Добровольской 10 января 2025 года стала для актера еще одним ударом судьбы.
Когда Ефремов узнал о смерти бывшей жены, он был подавлен. Актер выразил желание присутствовать на похоронах, но в его просьбе отказали. Похороны Добровольской прошли 14 января 2025 года, а Ефремов в это время оставался за решеткой в Белгородской области.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве
Церемония прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Церемония прощания с Народной артисткой России Евгенией Добровольской в МХТ имени А. П. Чехова в Москве

Зубы выпали и мучает астма

За решеткой актер столкнулся с целым букетом проблем, которые сделали его жизнь еще сложнее.
Простуда стала для него нормой, а бронхиальная астма напоминала о себе все чаще. В 2021 году случился отек Квинке — состояние, которое могло бы стать критическим, если бы не своевременная помощь. Но это было только начало. Позже родственники рассказали, что у Ефремова начались серьезные проблемы с печенью, сердцем и зрением. А совсем недавно стало известно о хронической обструктивной болезни легких, из-за которой он теперь дышит с трудом и почти не разговаривает.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
К слову, даже зубы не выдержали испытания колонией — нижние выпали, добавив актеру физических страданий. На фоне этих проблем начали появляться слухи о возможном досрочном освобождении по состоянию здоровья. Ефремов неоднократно подавал соответствующие запросы, но каждый раз получал отказ.
Какое-то время актер трудился в тюремной библиотеке, где много читал. Позже он проявил себя как режиссер: помогал делать праздничные мероприятия для сокамерников. Его поведение в колонии называли безупречным. За это Ефремов заслужил уважение как среди заключенных, так и среди сотрудников УФСИН. Его даже ласково называют "дядя Миша".
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкПремьера ньюзикла "Господин Хороший" в театре Эстрады в Москве
Премьера ньюзикла Господин Хороший в театре Эстрады в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Премьера ньюзикла "Господин Хороший" в театре Эстрады в Москве

Наследство от дяди

Пожалуй, самый неожиданный поворот в тюремной жизни — это наследство. Ефремову достались две квартиры от покойного дяди, концертмейстера Александра Покровского, с которым он почти не общался.
Стоимость недвижимости оценивается в 80 миллионов рублей.

Роковой вечер 8 июня 2020

Жизнь может разделиться на "до" и "после" за один вечер. 8 июня 2020 года Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения — и это решение стало роковым не только для него, но и для 57-летнего Сергея Захарова.
Авария произошла в самом центре Москвы, у Смоленской площади. Внедорожник Ефремова — двухтонный Jeep Grand Cherokee — вылетел на встречную полосу и на полной скорости врезался в фургон Lada Granta. Удар был такой силы, что кабину пострадавшего смяло как яичную скорлупу.
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Новость взорвала медиапространство. Поклонники артиста надеялись на чудо, но реальность оказалась беспощадной: Сергей Захаров скончался, оставив после себя жену, сыновей и внуков. Для его семьи это стало настоящей трагедией. Как позже рассказала вдова погибшего журналистам KP.RU, за день до аварии она потеряла мать. Теперь ее горе умножилось.

По какой статье осужден и сколько осталось

Экспертиза показала, что в крови Ефремова в вечер аварии были не только алкоголь, но и запрещенные вещества. Несмотря на множество доказательств, артист отказывался признавать вину. Вместе с адвокатом Эльманом Пашаевым он пытался избежать тюрьмы всеми возможными способами.
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда | Перейти в медиабанкАдвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Суд решил иначе: 8 сентября 2020 года актера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Российский актер, был осужден по статье п. "а", ч. 4, ст. 264 УК РФ — "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сегодня он отбывает срок в исправительной колонии №4 Белгородской области, в городе Алексеевка.
После подачи последней апелляции срок Ефремова сократили на полгода. Теперь вместо восьми лет он проведет в колонии семь с половиной. Однако Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое может быть рассмотрено в ближайшие две недели. Если суд одобрит его просьбу, он может выйти на свободу уже в марте 2025 года.
Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
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17 октября 2024, 12:59
 
ШоубизБелгородская областьМоскваРоссияМихаил ЕфремовЕвгения Добровольская (актриса)Lada VestaСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)
 
 
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