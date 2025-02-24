https://ria.ru/20250224/efremov-2001263768.html

Ефремов сорвался: как актер лишил сам себя шанса выйти на волю

Ефремов сорвался: как актер лишил сам себя шанса выйти на волю - РИА Новости, 24.02.2025

Ефремов сорвался: как актер лишил сам себя шанса выйти на волю

Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО, казалось, свобода уже близко. Но внезапная находка в его вещах перевернула все с ног на голову. Свобода или новые... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:14:00+03:00

2025-02-24T13:14:00+03:00

2025-02-24T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Михаил Ефремов подал ходатайство об УДО, казалось, свобода уже близко. Но внезапная находка в его вещах перевернула все с ног на голову. Свобода или новые неприятности — что ждет актера?Как Ефремов сорвал свое УДОМихаил Ефремов, отбывающий наказание в ИК-4 Белгородской области, оказался в центре нового скандала. Во время внезапной проверки на территории колонии у актера был обнаружен смартфон с доступом в интернет. По данным телеграмм-канала SHOT, масштабные мероприятия по выявлению запрещенных предметов проводились без предупреждения, и многие заключенные не успели спрятать "запрещенку".Как телефон попал к Ефремову — остается загадкой. Инсайдер подчеркивает, что в ИК-4 действует строгий контроль над "гражданскими предметами". В колонии строго следят за запрещенными вещами, поэтому подобные случаи крайне редки. Теперь шансы актера на условно-досрочное освобождение оказались под серьезной угрозой. Чтобы сохранить возможность выйти досрочно, Ефремову придется доказать, что устройство ему не принадлежит и он не имеет к нему никакого отношения.Ефремов просит УДО: здоровье, раскаяние и планы на будущееНа днях стало известно, что Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Как сообщает источник SHOT, документ был оформлен в "секретном формате", а его рассмотрение запланировано на ближайшие две недели.Актер обсудил с руководством колонии свои шансы на УДО, приведя несколько аргументов:Интересно, что адвокат Ефремова планировал подать ходатайство еще перед Новым годом, но из-за шумихи в СМИ решение было отложено до 2025 года.Пытался попасть на похороны бывшей женыНесмотря на то, что брак с Евгенией Добровольской закончился почти 30 лет назад, актер тяжело переживал ее уход. Их связывали общий сын Николай и семь лет совместной жизни, полной драм и ярких воспоминаний. Смерть Добровольской 10 января 2025 года стала для актера еще одним ударом судьбы.Когда Ефремов узнал о смерти бывшей жены, он был подавлен. Актер выразил желание присутствовать на похоронах, но в его просьбе отказали. Похороны Добровольской прошли 14 января 2025 года, а Ефремов в это время оставался за решеткой в Белгородской области.Зубы выпали и мучает астмаЗа решеткой актер столкнулся с целым букетом проблем, которые сделали его жизнь еще сложнее.Простуда стала для него нормой, а бронхиальная астма напоминала о себе все чаще. В 2021 году случился отек Квинке — состояние, которое могло бы стать критическим, если бы не своевременная помощь. Но это было только начало. Позже родственники рассказали, что у Ефремова начались серьезные проблемы с печенью, сердцем и зрением. А совсем недавно стало известно о хронической обструктивной болезни легких, из-за которой он теперь дышит с трудом и почти не разговаривает.К слову, даже зубы не выдержали испытания колонией — нижние выпали, добавив актеру физических страданий. На фоне этих проблем начали появляться слухи о возможном досрочном освобождении по состоянию здоровья. Ефремов неоднократно подавал соответствующие запросы, но каждый раз получал отказ.Какое-то время актер трудился в тюремной библиотеке, где много читал. Позже он проявил себя как режиссер: помогал делать праздничные мероприятия для сокамерников. Его поведение в колонии называли безупречным. За это Ефремов заслужил уважение как среди заключенных, так и среди сотрудников УФСИН. Его даже ласково называют "дядя Миша".Наследство от дядиПожалуй, самый неожиданный поворот в тюремной жизни — это наследство. Ефремову достались две квартиры от покойного дяди, концертмейстера Александра Покровского, с которым он почти не общался. Стоимость недвижимости оценивается в 80 миллионов рублей.Роковой вечер 8 июня 2020Жизнь может разделиться на "до" и "после" за один вечер. 8 июня 2020 года Михаил Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения — и это решение стало роковым не только для него, но и для 57-летнего Сергея Захарова.Авария произошла в самом центре Москвы, у Смоленской площади. Внедорожник Ефремова — двухтонный Jeep Grand Cherokee — вылетел на встречную полосу и на полной скорости врезался в фургон Lada Granta. Удар был такой силы, что кабину пострадавшего смяло как яичную скорлупу.Новость взорвала медиапространство. Поклонники артиста надеялись на чудо, но реальность оказалась беспощадной: Сергей Захаров скончался, оставив после себя жену, сыновей и внуков. Для его семьи это стало настоящей трагедией. Как позже рассказала вдова погибшего журналистам KP.RU, за день до аварии она потеряла мать. Теперь ее горе умножилось.По какой статье осужден и сколько осталосьЭкспертиза показала, что в крови Ефремова в вечер аварии были не только алкоголь, но и запрещенные вещества. Несмотря на множество доказательств, артист отказывался признавать вину. Вместе с адвокатом Эльманом Пашаевым он пытался избежать тюрьмы всеми возможными способами.Суд решил иначе: 8 сентября 2020 года актера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Российский актер, был осужден по статье п. "а", ч. 4, ст. 264 УК РФ — "Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сегодня он отбывает срок в исправительной колонии №4 Белгородской области, в городе Алексеевка.После подачи последней апелляции срок Ефремова сократили на полгода. Теперь вместо восьми лет он проведет в колонии семь с половиной. Однако Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), которое может быть рассмотрено в ближайшие две недели. Если суд одобрит его просьбу, он может выйти на свободу уже в марте 2025 года.

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белгородская область, москва, россия, михаил ефремов, евгения добровольская (актриса), lada vesta, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)