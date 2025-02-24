https://ria.ru/20250224/efimov-2001017401.html
Ефимов: часть Рублево-Архангельской ветки метро пройдет под Москвой-рекой
Ефимов: часть Рублево-Архангельской ветки метро пройдет под Москвой-рекой - РИА Новости, 24.02.2025
Ефимов: часть Рублево-Архангельской ветки метро пройдет под Москвой-рекой
Часть тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, которая находится между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща", будет построена под Москвой-рекой,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T10:14:00+03:00
2025-02-24T10:14:00+03:00
2025-02-24T10:14:00+03:00
москва
городское хозяйство москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Часть тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, которая находится между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща", будет построена под Москвой-рекой, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Общая протяженность тоннеля составит около2,4 километра, из которых примерно 150 метров пройдет под Москвой-рекой. Работы будут вестись в сложных гидрогеологических условиях на глубине от 14 до 24 метров", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Тоннелепроходческий комплекс "Натали" должен будет пройти тоннель за 15 месяцев. Уже проложена треть всей Рублево-Архангельской ветки, добавил замглавы города.Первые станции этой линии метро появились в 2018 году. Речь идет о "Деловом центре" и "Шелепихе", которые открылись в составе БКЛ. В 2021 году ветку начали возводить от "Шелепихи" до "Липовой Рощи". Находящиеся между ними станции "Народное Ополчение", "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева" все еще строятся.Ранее мэр столицы Сергей Собянин дал старт проходке еще одного тоннеля Рублево-Архангельской ветки метро.
https://ria.ru/20250221/efimov-2000766293.html
https://ria.ru/20250221/efimov-2000758671.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Городское хозяйство Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: часть Рублево-Архангельской ветки метро пройдет под Москвой-рекой
Ефимов: тоннель Рублево-Архангельской ветки метро построят под Москвой-рекой
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Часть тоннеля Рублево-Архангельской линии метро, которая находится между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая Роща", будет построена под Москвой-рекой, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Общая протяженность тоннеля составит около2,4 километра, из которых примерно 150 метров пройдет под Москвой-рекой. Работы будут вестись в сложных гидрогеологических условиях на глубине от 14 до 24 метров", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.
Тоннелепроходческий комплекс "Натали" должен будет пройти тоннель за 15 месяцев. Уже проложена треть всей Рублево-Архангельской ветки, добавил замглавы города.
Первые станции этой линии метро появились в 2018 году. Речь идет о "Деловом центре" и "Шелепихе", которые открылись в составе БКЛ. В 2021 году ветку начали возводить от "Шелепихи" до "Липовой Рощи". Находящиеся между ними станции "Народное Ополчение", "Звенигородская" и "Бульвар Генерала Карбышева" все еще строятся.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин
дал старт проходке еще одного тоннеля Рублево-Архангельской ветки метро.