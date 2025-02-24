В Саратовской области осудили подростка за ДТП с гибелью сверстника
В Саратовской области подростка осудили условно за ДТП, где погиб сверстник
© Фото : СУ СК России по Саратовской области/TelegramРабота СК РФ на месте ДТП в поселке Горный Саратовской области
Работа СК РФ на месте ДТП в поселке Горный Саратовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 24 фев - РИА Новости. Суд в Саратовской области приговорил 17-летнего водителя легкового автомобиля к 2,5 годам лишения свободы условно по обвинению в ДТП, в результате которого один подросток-пассажир погиб, еще двое пострадали, сообщило областное управление СК РФ.
Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что 31 августа 2024 года около полуночи на улице Железнодорожная в поселке Горный Краснопартизанского района, предварительно, ВАЗ-21144 под управлением 17-летнего водителя съехал с дороги, опрокинулся, врезался в дерево и загорелся, в результате 15-летний пассажир скончался в больнице, а водителя и двоих пассажиров 16 и 15 лет с травмами доставили в больницу. В отношении водителя возбудили уголовное дело.
"Следствием и судом установлено, что 31 августа 2024 года осужденный, не имея водительских прав, управляя автомобилем ВАЗ-21144 в поселке Горный Краснопартизанского района, допустил выезд на встречную полосу движения, съезд и опрокидывание автомобиля в кювет... Приговором суда ему (водителю) назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев условного лишения свободы", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Суд признал фигуранта виновным по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.