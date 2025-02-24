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Более 150 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю - РИА Новости, 24.02.2025
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Новости Подмосковья
 
17:02 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/doma-2001323606.html
Более 150 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю
Более 150 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю - РИА Новости, 24.02.2025
Более 150 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю
Из аварийного жилищного фонда Подмосковья расселили 156 человек за неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T17:02:00+03:00
2025-02-24T17:02:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Из аварийного жилищного фонда Подмосковья расселили 156 человек за неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Общая площадь 61 расселенного помещения составила 2,06 тысячи квадратных метров. Оно проводилось в городских округах: Бронницы, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Коломна, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Ступино, Шатура и Щелково. Жителям Подмосковья предоставили жилые помещения в домах-новостройках, выплатили выкупную стоимость, а также закупили квартиры на вторичном рынке. В ведомстве отметили, что расселение ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001316102.html
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье
Более 150 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Более 150 жителей Московской области расселили из аварийных домов за неделю

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка открывает дверь квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Из аварийного жилищного фонда Подмосковья расселили 156 человек за неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Общая площадь 61 расселенного помещения составила 2,06 тысячи квадратных метров. Оно проводилось в городских округах: Бронницы, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Коломна, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Ступино, Шатура и Щелково.
Жителям Подмосковья предоставили жилые помещения в домах-новостройках, выплатили выкупную стоимость, а также закупили квартиры на вторичном рынке.
В ведомстве отметили, что расселение ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".
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