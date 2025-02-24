https://ria.ru/20250224/doma-2001323606.html

Более 150 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Более 150 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю - РИА Новости, 24.02.2025

Более 150 человек расселили из аварийных домов Подмосковья за неделю

Из аварийного жилищного фонда Подмосковья расселили 156 человек за неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T17:02:00+03:00

2025-02-24T17:02:00+03:00

2025-02-24T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Из аварийного жилищного фонда Подмосковья расселили 156 человек за неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Общая площадь 61 расселенного помещения составила 2,06 тысячи квадратных метров. Оно проводилось в городских округах: Бронницы, Волоколамский, Воскресенск, Дмитровский, Коломна, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск, Ступино, Шатура и Щелково. Жителям Подмосковья предоставили жилые помещения в домах-новостройках, выплатили выкупную стоимость, а также закупили квартиры на вторичном рынке. В ведомстве отметили, что расселение ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

https://ria.ru/20250224/podmoskove-2001316102.html

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московская область (подмосковье), жилье