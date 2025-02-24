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После задержания бойца из Кирова за дискредитацию армии проведут проверку - РИА Новости, 24.02.2025
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12:34 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/diskreditatsiya-2001253387.html
После задержания бойца из Кирова за дискредитацию армии проведут проверку
После задержания бойца из Кирова за дискредитацию армии проведут проверку - РИА Новости, 24.02.2025
После задержания бойца из Кирова за дискредитацию армии проведут проверку
Следователи проводят проверку после задержания за дискредитацию Вооруженных сил России участника бойцовской лиги из Кирова Матвея Леванова, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:34:00+03:00
2025-02-24T12:34:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку после задержания за дискредитацию Вооруженных сил России участника бойцовской лиги из Кирова Матвея Леванова, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Накануне полиция сообщала о задержании в Кирове молодого человека, который выражал свою принадлежность к запрещённой в РФ организации и высказывал негативное отношение к действиям российской армии, его привлекут к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Им оказался боец местной лиги единоборств Матвей Леванов. "В отношении административно задержанного Матвея Леванова организована доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждено", - рассказали в ведомстве. По словам собеседницы агентства, "проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего". Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина выкрикивает нацистские лозунги у одного из клубов в Кирове, высказывается против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. После этого в бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили Леванова из своих рядов в связи с поведением, не совместимым с духом лиги.
https://ria.ru/20250211/ivleeva-1998724973.html
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происшествия, россия, киров, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Киров, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
После задержания бойца из Кирова за дискредитацию армии проведут проверку

СК проведет проверку после задержания бойца из Кирова за дискредитацию армии

© СоцсетиМатвей Леванов, который проявил агрессию в отношении жены участника СВО
Матвей Леванов, который проявил агрессию в отношении жены участника СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Соцсети
Матвей Леванов, который проявил агрессию в отношении жены участника СВО
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку после задержания за дискредитацию Вооруженных сил России участника бойцовской лиги из Кирова Матвея Леванова, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Накануне полиция сообщала о задержании в Кирове молодого человека, который выражал свою принадлежность к запрещённой в РФ организации и высказывал негативное отношение к действиям российской армии, его привлекут к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Им оказался боец местной лиги единоборств Матвей Леванов.
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"В отношении административно задержанного Матвея Леванова организована доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждено", - рассказали в ведомстве.
По словам собеседницы агентства, "проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина выкрикивает нацистские лозунги у одного из клубов в Кирове, высказывается против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. После этого в бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили Леванова из своих рядов в связи с поведением, не совместимым с духом лиги.
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