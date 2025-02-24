После задержания бойца из Кирова за дискредитацию армии проведут проверку
СК проведет проверку после задержания бойца из Кирова за дискредитацию армии
© СоцсетиМатвей Леванов, который проявил агрессию в отношении жены участника СВО
© Соцсети
Матвей Леванов, который проявил агрессию в отношении жены участника СВО
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку после задержания за дискредитацию Вооруженных сил России участника бойцовской лиги из Кирова Матвея Леванова, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Накануне полиция сообщала о задержании в Кирове молодого человека, который выражал свою принадлежность к запрещённой в РФ организации и высказывал негативное отношение к действиям российской армии, его привлекут к ответственности за дискредитацию ВС РФ. Им оказался боец местной лиги единоборств Матвей Леванов.
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"В отношении административно задержанного Матвея Леванова организована доследственная проверка, уголовное дело пока не возбуждено", - рассказали в ведомстве.
По словам собеседницы агентства, "проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".
Ранее в местных Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором мужчина выкрикивает нацистские лозунги у одного из клубов в Кирове, высказывается против действий российской армии на Украине и проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. После этого в бойцовской лиге Gas Fight сообщили, что исключили Леванова из своих рядов в связи с поведением, не совместимым с духом лиги.
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