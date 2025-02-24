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Около 90 произведений Александра Дейнеки выставили в Русском музее - РИА Новости, 24.02.2025
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Музейные маршруты России
 
12:01 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/deynkavystavka-2001215182.html
Около 90 произведений Александра Дейнеки выставили в Русском музее
Около 90 произведений Александра Дейнеки выставили в Русском музее - РИА Новости, 24.02.2025
Около 90 произведений Александра Дейнеки выставили в Русском музее
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" открылась в корпусе Бенуа Государственного Русского музея, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:01:00+03:00
2025-02-24T12:01:00+03:00
музейные маршруты россии
государственный русский музей
санкт-петербург
алла манилова
александр дейнека
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" открылась в корпусе Бенуа Государственного Русского музея, сообщила пресс-служба музея.&quot;Выставка произведений художника, воспевшего подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, открылась в объявленный указом президента Российской Федерации В. В. Путина Год защитника Отечества в преддверии Дня защитника Отечества. Картины Дейнеки военной поры отразили непоколебимую уверенность художника в близкой победе&quot;, - отметила генеральный директор Русского Музея Алла Манилова.Музей обладает коллекцией произведений Александра Дейнеки, представляющей все виды искусства, в которых он работал: живопись, рисунок, акварель, плакат, мозаика.Сообщается, что на выставке представлено около 90 произведений из собрания, включая признанные живописные шедевры Дейнеки "Раздолье", "Сбитый ас", "Текстильщицы", "Бег", а также менее известные широкой публике работы из фондов музея, что позволит оценить диапазон творчества художника.&quot;Сенсацией стал первый за 50 лет показ редчайших крупноформатных мозаик Дейнеки из собрания Государственного Русского музея: панно &quot;Утро&quot; (1949) и &quot;Хоккеисты&quot; (1959-1960)&quot;, - сообщает музей.Александр Дейнека (1899–1969) – выдающийся мастер, классик советского и мирового искусства. Его произведения первой половины ХХ века стали подлинными символами эпохи, отразив стремление молодого государства к обновлению во всех сферах человеческой деятельности: в науке, промышленности, спорте.Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" продлится до 14 апреля.Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, который был основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II и открыт для посетителей 19 (7) марта 1898 года. В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет (с Х по ХХI век). Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа. К музейному комплексу также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок и садово-парковые ансамбли - Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.
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государственный русский музей, санкт-петербург, алла манилова, александр дейнека
Музейные маршруты России, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Алла Манилова, Александр Дейнека

Около 90 произведений Александра Дейнеки выставили в Русском музее

© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
Выставка Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения в Русском музее - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" открылась в корпусе Бенуа Государственного Русского музея, сообщила пресс-служба музея.
«

"Выставка произведений художника, воспевшего подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, открылась в объявленный указом президента Российской Федерации В. В. Путина Год защитника Отечества в преддверии Дня защитника Отечества. Картины Дейнеки военной поры отразили непоколебимую уверенность художника в близкой победе", - отметила генеральный директор Русского Музея Алла Манилова.

Музей обладает коллекцией произведений Александра Дейнеки, представляющей все виды искусства, в которых он работал: живопись, рисунок, акварель, плакат, мозаика.
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
Выставка Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения в Русском музее
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
Выставка Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения в Русском музее
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
Выставка Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения в Русском музее
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Сообщается, что на выставке представлено около 90 произведений из собрания, включая признанные живописные шедевры Дейнеки "Раздолье", "Сбитый ас", "Текстильщицы", "Бег", а также менее известные широкой публике работы из фондов музея, что позволит оценить диапазон творчества художника.
«

"Сенсацией стал первый за 50 лет показ редчайших крупноформатных мозаик Дейнеки из собрания Государственного Русского музея: панно "Утро" (1949) и "Хоккеисты" (1959-1960)", - сообщает музей.

© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
Выставка Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения в Русском музее
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
Выставка Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения в Русском музее
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музеяВыставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
Выставка Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения в Русском музее
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
1 из 3
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
2 из 3
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" в Русском музее
© Фото предоставлено пресс-службой Русского музея
3 из 3
Александр Дейнека (1899–1969) – выдающийся мастер, классик советского и мирового искусства. Его произведения первой половины ХХ века стали подлинными символами эпохи, отразив стремление молодого государства к обновлению во всех сферах человеческой деятельности: в науке, промышленности, спорте.
Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" продлится до 14 апреля.
Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, который был основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II и открыт для посетителей 19 (7) марта 1898 года. В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет (с Х по ХХI век). Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа. К музейному комплексу также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок и садово-парковые ансамбли - Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.
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Музейные маршруты РоссииГосударственный Русский музейСанкт-ПетербургАлла МаниловаАлександр Дейнека
 
 
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