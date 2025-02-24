https://ria.ru/20250224/deynkavystavka-2001215182.html

Около 90 произведений Александра Дейнеки выставили в Русском музее

Около 90 произведений Александра Дейнеки выставили в Русском музее - РИА Новости, 24.02.2025

Около 90 произведений Александра Дейнеки выставили в Русском музее

Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" открылась в корпусе Бенуа Государственного Русского музея, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T12:01:00+03:00

2025-02-24T12:01:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 фев - РИА Новости. Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" открылась в корпусе Бенуа Государственного Русского музея, сообщила пресс-служба музея."Выставка произведений художника, воспевшего подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, открылась в объявленный указом президента Российской Федерации В. В. Путина Год защитника Отечества в преддверии Дня защитника Отечества. Картины Дейнеки военной поры отразили непоколебимую уверенность художника в близкой победе", - отметила генеральный директор Русского Музея Алла Манилова.Музей обладает коллекцией произведений Александра Дейнеки, представляющей все виды искусства, в которых он работал: живопись, рисунок, акварель, плакат, мозаика.Сообщается, что на выставке представлено около 90 произведений из собрания, включая признанные живописные шедевры Дейнеки "Раздолье", "Сбитый ас", "Текстильщицы", "Бег", а также менее известные широкой публике работы из фондов музея, что позволит оценить диапазон творчества художника."Сенсацией стал первый за 50 лет показ редчайших крупноформатных мозаик Дейнеки из собрания Государственного Русского музея: панно "Утро" (1949) и "Хоккеисты" (1959-1960)", - сообщает музей.Александр Дейнека (1899–1969) – выдающийся мастер, классик советского и мирового искусства. Его произведения первой половины ХХ века стали подлинными символами эпохи, отразив стремление молодого государства к обновлению во всех сферах человеческой деятельности: в науке, промышленности, спорте.Выставка "Александр Дейнека. Певец новой жизни. К 125-летию со дня рождения" продлится до 14 апреля.Русский музей - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства, который был основан в 1895 году в Санкт-Петербурге по указу императора Николая II и открыт для посетителей 19 (7) марта 1898 года. В настоящее время коллекция Русского музея насчитывает более 400 тысяч экспонатов и охватывает все исторические периоды и тенденции развития русского искусства, все его основные виды и жанры, направления и школы более чем за 1000 лет (с Х по ХХI век). Основная экспозиция расположена в Михайловском дворце и корпусе Бенуа. К музейному комплексу также относятся Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский (Инженерный) замок и садово-парковые ансамбли - Летний сад с Летним дворцом Петра I и Михайловский сад.

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государственный русский музей, санкт-петербург, алла манилова, александр дейнека