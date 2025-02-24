https://ria.ru/20250224/demeshin-2001224148.html

Демешин: форум "Защитник Отечества" в Хабаровске собрал 12 тыс человек

Демешин: форум "Защитник Отечества" в Хабаровске собрал 12 тыс человек - РИА Новости, 24.02.2025

Демешин: форум "Защитник Отечества" в Хабаровске собрал 12 тыс человек

Военный форум "Защитник Отечества", прошедший в Хабаровске впервые, собрал более 12 тысяч человек, теперь он будет проходить ежегодно, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T10:44:00+03:00

2025-02-24T10:44:00+03:00

2025-02-24T11:48:00+03:00

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 24 фев - РИА Новости. Военный форум "Защитник Отечества", прошедший в Хабаровске впервые, собрал более 12 тысяч человек, теперь он будет проходить ежегодно, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Ранее Восточный военный округ (ВВО) сообщил, что в Хабаровске впервые состоится большой военно-патриотический форум "Защитник Отечества". Масштабное событие прошло в краевом центре единоборств 23 февраля. Форум уже провели в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия). "Форум "Защитник Отечества", уверен, стал полезным и важным мероприятием. Более 12 тысяч человек за один день стали его гостями, пообщавшись с нашими военными, друг с другом, посмотрев концерты и выставки, познакомившись с образцами техники. Такие события объединяют всех нас, поэтому будем проводить форум ежегодно", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Для участия в форуме из зоны проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине прибыла делегация военнослужащих во главе с заместителем командующего войсками ВВО по военно-политической работе – начальником военно-политического управления генерал-лейтенантом Романом Грековым. Перед открытием форума Демешин осмотрел выставку военной техники Вооруженных сил РФ, применяемой в условиях современного боя в зоне проведения СВО: квадроциклы "Сокол", багги, танк Т-80, БМП и другое. Также на площадке форума была представлена трофейная техника НАТО и ВСУ, захваченная военнослужащими группировки войск "Восток": машина FV 140 Samaritan, медицинский автомобиль M1152 HMMWV, бронемашина Cougar, бронетранспортеры International MaxxPro, M 113 и БТР-4 "Буцефал". Хабаровск стал первой точкой, куда привезли захваченную в боях технику военнослужащие ВВО, отмечает правительство региона. В ходе торжественной церемонии открытия форума состоялся телемост с командующим группировкой войск "Восток" генерал-полковником Андреем Иванаевым из зоны проведения СВО. На церемонии 15 бойцов, отличившихся при исполнении воинского долга, получили государственные награды и ведомственные знаки отличия, а также удостоверения о вступлении в "Ассоциацию ветеранов СВО". Волонтерам за поддержку участников спецоперации и членов их семей были вручены благодарственные письма губернатора Хабаровского края и командующего войсками ВВО. Также в честь Дня защитника Отечества состоялась церемония вступления школьников в ряды "Юнармии". На форуме для жителей и гостей города была подготовлена обширная программа, включающая работу более 20 тематических площадок, выставки, мастер-классы, встречи, концерты и многое другое. Здесь можно было ознакомиться с образцами стрелкового и другого вооружения, экипировки, товарами местных производителей, продукцией, изготовленной для нужд СВО волонтерами. Работали "полевая кухня", пункты отбора на военную службу по контракту, приема обращений, бесплатной юридической консультации, сбора писем и рисунков на фронт от жителей. Программа форума включала также литературные чтения поэтов и писателей СВО, кинопоказ авторских документальных фильмов и семинары. "Мы первыми на Дальнем Востоке предложили такой формат. И я очень благодарен командованию ВВО и лично замкомандующего Роману Грекову. Идея родилась всего месяц назад, во время моих встреч с нашими бойцами в зоне СВО, и Восточный военный округ с готовностью откликнулся. Вместе - победим", - заключил губернатор.

https://ria.ru/20250218/trofei-1999959593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60