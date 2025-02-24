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В Дагестане женщина три дня удерживала дочь на привязи - РИА Новости, 24.02.2025
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16:33 24.02.2025 (обновлено: 17:02 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/dagestan-2001316887.html
В Дагестане женщина три дня удерживала дочь на привязи
В Дагестане женщина три дня удерживала дочь на привязи - РИА Новости, 24.02.2025
В Дагестане женщина три дня удерживала дочь на привязи
Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как девушку-подростка 3 дня удерживали в доме родственника, лишив... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T16:33:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как девушку-подростка 3 дня удерживали в доме родственника, лишив возможности свободно передвигаться, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении 15-летней жительницы республики, по части 2 статьи 127 и статьи 156 УК РФ (незаконное лишение свободы и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По данным следствия, несовершеннолетняя… три дня незаконно удерживалась по месту жительства своего родственника в Кизилюрте и была лишена возможности свободного передвижения", - говорится в сообщении. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что девушку держала на привязи ее мать.В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане женщина три дня удерживала дочь на привязи

СК возбудил дело после того, как 15-летнюю девушку три дня удерживали на привязи

© Фото : соцсетиДевушку в Дагестане три дня удерживали на привязи
Девушку в Дагестане три дня удерживали на привязи - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : соцсети
Девушку в Дагестане три дня удерживали на привязи
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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы после того, как девушку-подростка 3 дня удерживали в доме родственника, лишив возможности свободно передвигаться, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
"Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении 15-летней жительницы республики, по части 2 статьи 127 и статьи 156 УК РФ (незаконное лишение свободы и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). По данным следствия, несовершеннолетняя… три дня незаконно удерживалась по месту жительства своего родственника в Кизилюрте и была лишена возможности свободного передвижения", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики сообщил, что девушку держала на привязи ее мать.
В пресс-службе прокуратуры Дагестана сообщили, что проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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