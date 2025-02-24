https://ria.ru/20250224/chempionat-2001301287.html

Свыше 120 человек победили в пермском этапе чемпионата "Профессионалы"

Свыше 120 человек победили в пермском этапе чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 24.02.2025

Свыше 120 человек победили в пермском этапе чемпионата "Профессионалы"

По итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата "Профессионалы" в Пермском крае победителями признаны 126 участников, еще 251 конкурсант занял вторые и... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T15:34:00+03:00

2025-02-24T15:34:00+03:00

2025-02-24T15:34:00+03:00

пермский край

россия

дмитрий махонин

пермь

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата "Профессионалы" в Пермском крае победителями признаны 126 участников, еще 251 конкурсант занял вторые и третьи места, сообщает пресс-служба краевого правительства. Победители и призеры соревнований получили сертификаты на стажировку и предложения о трудоустройстве от индустриальных партнеров-работодателей. Чемпионат проходил на 30 площадках. В соревнованиях участвовали более 670 студентов техникумов и колледжей, а также школьников. Всего на конкурсе представили 124 компетенции, востребованных в Пермском крае. В частности, лабораторный химический анализ, переработка нефти и газа компетенции, связанные с медициной, строительством и информационными технологиями. В 2025 году добавлены 13 новых компетенций. Среди них – технологии информационного моделирования BIM, бурение скважин, вальщик леса, кинология, вожатская деятельность. Одну из площадок во время чемпионата посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона пообщался с участниками чемпионата и обсудил дальнейшее развитие Пермского профессионально-педагогического колледжа. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству прошел при поддержке 90 организаций-партнеров. Представители предприятий также приняли участие в оценке конкурсантов в качестве индустриальных экспертов. Всего участников оценивали свыше тысячи экспертов. Победители регионального этапа чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях и на заключительном этапе по наиболее востребованным компетенциям. Финалы Всероссийского чемпионата "Профессионалы" планируется проводить с мая по ноябрь. Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

https://ria.ru/20250207/sport-1998047680.html

https://ria.ru/20250130/natsproekty-1996395604.html

пермский край

россия

пермь

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пермский край, россия, дмитрий махонин, пермь