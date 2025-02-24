https://ria.ru/20250224/chempionat-2001301287.html
Свыше 120 человек победили в пермском этапе чемпионата "Профессионалы"
Свыше 120 человек победили в пермском этапе чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 24.02.2025
Свыше 120 человек победили в пермском этапе чемпионата "Профессионалы"
По итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата "Профессионалы" в Пермском крае победителями признаны 126 участников, еще 251 конкурсант занял вторые и... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T15:34:00+03:00
2025-02-24T15:34:00+03:00
2025-02-24T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата "Профессионалы" в Пермском крае победителями признаны 126 участников, еще 251 конкурсант занял вторые и третьи места, сообщает пресс-служба краевого правительства. Победители и призеры соревнований получили сертификаты на стажировку и предложения о трудоустройстве от индустриальных партнеров-работодателей. Чемпионат проходил на 30 площадках. В соревнованиях участвовали более 670 студентов техникумов и колледжей, а также школьников. Всего на конкурсе представили 124 компетенции, востребованных в Пермском крае. В частности, лабораторный химический анализ, переработка нефти и газа компетенции, связанные с медициной, строительством и информационными технологиями. В 2025 году добавлены 13 новых компетенций. Среди них – технологии информационного моделирования BIM, бурение скважин, вальщик леса, кинология, вожатская деятельность. Одну из площадок во время чемпионата посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона пообщался с участниками чемпионата и обсудил дальнейшее развитие Пермского профессионально-педагогического колледжа. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству прошел при поддержке 90 организаций-партнеров. Представители предприятий также приняли участие в оценке конкурсантов в качестве индустриальных экспертов. Всего участников оценивали свыше тысячи экспертов. Победители регионального этапа чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях и на заключительном этапе по наиболее востребованным компетенциям. Финалы Всероссийского чемпионата "Профессионалы" планируется проводить с мая по ноябрь. Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
https://ria.ru/20250207/sport-1998047680.html
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пермский край, россия, дмитрий махонин, пермь
Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин, Пермь
Свыше 120 человек победили в пермском этапе чемпионата "Профессионалы"
Более 120 человек стали победителями пермского этапа чемпионата "Профессионалы"
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. По итогам регионального этапа Всероссийского чемпионата "Профессионалы" в Пермском крае победителями признаны 126 участников, еще 251 конкурсант занял вторые и третьи места, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Победители и призеры соревнований получили сертификаты на стажировку и предложения о трудоустройстве от индустриальных партнеров-работодателей.
Чемпионат проходил на 30 площадках. В соревнованиях участвовали более 670 студентов техникумов и колледжей, а также школьников. Всего на конкурсе представили 124 компетенции, востребованных в Пермском крае. В частности, лабораторный химический анализ, переработка нефти и газа компетенции, связанные с медициной, строительством и информационными технологиями. В 2025 году добавлены 13 новых компетенций. Среди них – технологии информационного моделирования BIM, бурение скважин, вальщик леса, кинология, вожатская деятельность.
Одну из площадок во время чемпионата посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава региона пообщался с участниками чемпионата и обсудил дальнейшее развитие Пермского профессионально-педагогического колледжа.
Региональный чемпионат по профессиональному мастерству прошел при поддержке 90 организаций-партнеров. Представители предприятий также приняли участие в оценке конкурсантов в качестве индустриальных экспертов. Всего участников оценивали свыше тысячи экспертов.
Победители регионального этапа чемпионата примут участие в отборочных соревнованиях и на заключительном этапе по наиболее востребованным компетенциям. Финалы Всероссийского чемпионата "Профессионалы" планируется проводить с мая по ноябрь.
Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России и реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".