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Эксперты обсудили будущее российского бьюти-сектора на сессии в Абу-Даби - РИА Новости, 24.02.2025
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19:53 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/byuti-2001353146.html
Эксперты обсудили будущее российского бьюти-сектора на сессии в Абу-Даби
Эксперты обсудили будущее российского бьюти-сектора на сессии в Абу-Даби - РИА Новости, 24.02.2025
Эксперты обсудили будущее российского бьюти-сектора на сессии в Абу-Даби
На фестивале-ярмарке российских товаров "Сделано в России" в Абу-Даби состоялась сессия, посвященная продвижению российской косметики на рынках Ближнего Востока РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T19:53:00+03:00
2025-02-24T19:53:00+03:00
в мире
оаэ
россия
абу-даби
косметика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На фестивале-ярмарке российских товаров "Сделано в России" в Абу-Даби состоялась сессия, посвященная продвижению российской косметики на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. Тематика встречи охватывала ключевые аспекты странового позиционирования и интернет-маркетинга, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Сессия, организованная Российским экспортным центром, собрала ведущих экспертов отрасли, которые поделились своим опытом и мнениями о будущем российского бьюти-сектора за пределами страны. Модератором сессии выступил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок", - говорится в сообщении.Одним из центральных вопросов обсуждения стал секрет успеха российской косметики за рубежом: что важнее - качество продукции или профессионализм российских специалистов? Участники пришли к выводу, что успешное сочетание обоих факторов создает уникальное предложение для потребителей за границей.Специалисты обсудили различные подходы к продвижению, включая использование цифровых платформ, социальных сетей̆ и участие в международных выставках. Они также отметили важность создания стратегических партнерств с зарубежными дистрибьюторами и ритейлерами.Также внимание было уделено тому, как выходить и продвигаться на зарубежных рынках под национальным брендом "Сделано в России"."Потребительские поведение и спрос формируются маркетингом, позиционированием бренда, но успешные выход за рубеж и продажи невозможны без активной позиции экспортера", - подчеркнула вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.Спикеры сессии обсудили маркетинговые стратегии, применимые как на рынке России, так и в Объединенных Арабских Эмиратах. Участники получили ценные рекомендации по адаптации своих брендов к специфике местных рынков, что может значительно повысить шансы на успех.Компания Dnata (Fly Emirates Group) провела розыгрыш для слушателей̆ сессии, в рамках которого участники могли выиграть две таможенные обработки на импорт в ОАЭ и один бесплатный̆ месяц хранения на складе.В состав спикеров вошли известные личности в мире бьюти-индустрии: амбассадор линии OPU бренда "Краснополянская косметика" Ирена Понарошку, руководитель развития бизнеса логистической компании Dnata Екатерина Бондарева, коммерческий директор бренда Pusy Алена Глащак, основательница бренда Reseda Odor Резеда Нурисламова, основательница сети салонов красоты и бренда Cocos Дарья Морунова.На сессии также рассказали, что в священный мусульманский месяц Рамадан на маркетплейсах ОАЭ начнется активное продвижение российской косметики, которая будет представлена в специальных брендированных боксах. Сегодня российские товары доступны для покупателей в национальных магазинах "Сделано в России" в ОАЭ на Amazon.ae и Noon.com. Добавим, российские производители могут осуществить розничные продажи на зарубежных электронных площадках через национальные магазины Made in Russia. Узнать подробности и подать заявку на размещение в национальных магазинах можно на цифровой платформе "Мой экспорт".Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" организован Российским экспортным центром при поддержке Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и Посольства ОАЭ в России. Официальный партнер ярмарки - Московский экспортный центр. Информационные партнеры - RT и сетевое издание "Русские Эмираты". Партнер РЭЦ по продвижению программы "Сделано в России" - Фонд "Росконгресс".Больше о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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в мире, оаэ, россия, абу-даби, косметика
В мире, ОАЭ, Россия, Абу-Даби, косметика
Эксперты обсудили будущее российского бьюти-сектора на сессии в Абу-Даби

На фестивале "Сделано в России" обсудили будущее российского бьюти-сектора

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На фестивале-ярмарке российских товаров "Сделано в России" в Абу-Даби состоялась сессия, посвященная продвижению российской косметики на рынках Ближнего Востока и Северной Африки. Тематика встречи охватывала ключевые аспекты странового позиционирования и интернет-маркетинга, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Сессия, организованная Российским экспортным центром, собрала ведущих экспертов отрасли, которые поделились своим опытом и мнениями о будущем российского бьюти-сектора за пределами страны. Модератором сессии выступил директор по международным партнерским программам РЭЦ Алексей Мурзенок", - говорится в сообщении.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Российские продукты завоевали популярность на фестивале-ярмарке в ОАЭ
Вчера, 19:21
Одним из центральных вопросов обсуждения стал секрет успеха российской косметики за рубежом: что важнее - качество продукции или профессионализм российских специалистов? Участники пришли к выводу, что успешное сочетание обоих факторов создает уникальное предложение для потребителей за границей.
Специалисты обсудили различные подходы к продвижению, включая использование цифровых платформ, социальных сетей̆ и участие в международных выставках. Они также отметили важность создания стратегических партнерств с зарубежными дистрибьюторами и ритейлерами.
Также внимание было уделено тому, как выходить и продвигаться на зарубежных рынках под национальным брендом "Сделано в России".
"Потребительские поведение и спрос формируются маркетингом, позиционированием бренда, но успешные выход за рубеж и продажи невозможны без активной позиции экспортера", - подчеркнула вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.
Спикеры сессии обсудили маркетинговые стратегии, применимые как на рынке России, так и в Объединенных Арабских Эмиратах. Участники получили ценные рекомендации по адаптации своих брендов к специфике местных рынков, что может значительно повысить шансы на успех.
Компания Dnata (Fly Emirates Group) провела розыгрыш для слушателей̆ сессии, в рамках которого участники могли выиграть две таможенные обработки на импорт в ОАЭ и один бесплатный̆ месяц хранения на складе.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
РЭЦ откроет прием заявок на компенсацию затрат транспортировки продукции
21 февраля, 19:34
В состав спикеров вошли известные личности в мире бьюти-индустрии: амбассадор линии OPU бренда "Краснополянская косметика" Ирена Понарошку, руководитель развития бизнеса логистической компании Dnata Екатерина Бондарева, коммерческий директор бренда Pusy Алена Глащак, основательница бренда Reseda Odor Резеда Нурисламова, основательница сети салонов красоты и бренда Cocos Дарья Морунова.
На сессии также рассказали, что в священный мусульманский месяц Рамадан на маркетплейсах ОАЭ начнется активное продвижение российской косметики, которая будет представлена в специальных брендированных боксах. Сегодня российские товары доступны для покупателей в национальных магазинах "Сделано в России" в ОАЭ на Amazon.ae и Noon.com. Добавим, российские производители могут осуществить розничные продажи на зарубежных электронных площадках через национальные магазины Made in Russia. Узнать подробности и подать заявку на размещение в национальных магазинах можно на цифровой платформе "Мой экспорт".
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" организован Российским экспортным центром при поддержке Торгово-промышленной палаты Абу-Даби и Посольства ОАЭ в России. Официальный партнер ярмарки - Московский экспортный центр. Информационные партнеры - RT и сетевое издание "Русские Эмираты". Партнер РЭЦ по продвижению программы "Сделано в России" - Фонд "Росконгресс".
Больше о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.
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