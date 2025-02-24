https://ria.ru/20250224/birzha-2001203799.html

"СПБ Биржа" приостановила торги

"СПБ Биржа" приостановила торги - РИА Новости, 24.02.2025

"СПБ Биржа" приостановила торги

"СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T08:52:00+03:00

2025-02-24T08:52:00+03:00

2025-02-24T08:52:00+03:00

экономика

"спб биржа"

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка. "О возникновении технического сбоя в работе средств проведения торгов. В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.10.2014 года № 437-П, ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 07:00 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", - говорится в сообщении биржи. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, добавляется там же.

https://ria.ru/20250221/kripta-2000919975.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, "спб биржа"