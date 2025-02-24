Рейтинг@Mail.ru
"СПБ Биржа" приостановила торги - РИА Новости, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/birzha-2001203799.html
"СПБ Биржа" приостановила торги
"СПБ Биржа" приостановила торги - РИА Новости, 24.02.2025
"СПБ Биржа" приостановила торги
"СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T08:52:00+03:00
2025-02-24T08:52:00+03:00
экономика
"спб биржа"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103369/48/1033694862_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3accde7501c0cf873346008aeb063baa.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка. "О возникновении технического сбоя в работе средств проведения торгов. В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.10.2014 года № 437-П, ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 07:00 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", - говорится в сообщении биржи. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, добавляется там же.
https://ria.ru/20250221/kripta-2000919975.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103369/48/1033694862_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8881c8c16acf873fe350d218eb778a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, "спб биржа"
Экономика, "СПБ биржа"
"СПБ Биржа" приостановила торги

"СПБ Биржа" приостановила торги из-за технического сбоя

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
Биржевые котировки - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Биржевые котировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. "СПБ Биржа" приостановила торги с 7.00 мск из-за технического сбоя, сообщила торговая площадка.
"О возникновении технического сбоя в работе средств проведения торгов. В соответствии с пунктом 17 Приложения 4 к Положению о деятельности по проведению организованных торгов, утвержденном Банком России 17.10.2014 года № 437-П, ПАО "СПБ" сообщает о приостановке в 07:00 организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются", - говорится в сообщении биржи.
О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно, добавляется там же.
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
С криптовалютной биржи Bybit украли почти 1,5 миллиарда долларов
21 февраля, 21:42
 
Экономика"СПБ биржа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала