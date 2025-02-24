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Первый этап благоустройства возле станции Косино МЦД-3 в Москве завершен - РИА Новости, 24.02.2025
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Первый этап благоустройства возле станции Косино МЦД-3 в Москве завершен
Первый этап благоустройства возле станции Косино МЦД-3 в Москве завершен - РИА Новости, 24.02.2025
Первый этап благоустройства возле станции Косино МЦД-3 в Москве завершен
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около МЦД-3 "Косино" на юго-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:34:00+03:00
2025-02-24T12:34:00+03:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около МЦД-3 "Косино" на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улица Лениногорская и участок улицы Свердлова от Лениногорской до пересечения с улицей Михельсона", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "На Лениногорской улице оборудовали новые тротуары, на участке улицы Свердлова обновили их покрытие. В результате общая площадь пешеходной зоны составила 5,2 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложили 13 тысяч "квадратов" асфальта, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Вместо хаотичной стоянки около станции МЦД "Ухтомская" на Лениногорской улице сделали организованную парковку", - добавил Бирюков. По его словам, для пассажиров автобусов установили шесть современных павильонов с зарядными слотами. Две остановки перенесли ближе к станции МЦД. Оборудовали более 117 фонарей с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оснастили опорами контрастного освещения. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение – обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах обустроили 12,3 тысячи квадратных метров газона. "В этом году благоустройство около станции МЦД-3 "Косино" продолжится в рамках второго этапа", - подчеркнул Бирюков.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Первый этап благоустройства возле станции Косино МЦД-3 в Москве завершен

Бирюков: окончен первый этап благоустройства возле станции Косино МЦД-3 в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПоезд прибывает на станцию "Косино" третьего Московского центрального диаметра
Поезд прибывает на станцию Косино третьего Московского центрального диаметра - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Поезд прибывает на станцию "Косино" третьего Московского центрального диаметра. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы первого этапа благоустройства территорий около МЦД-3 "Косино" на юго-востоке столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей было улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для быстрой пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД. В границы работ вошли улица Лениногорская и участок улицы Свердлова от Лениногорской до пересечения с улицей Михельсона", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные линии убрали в кабельную канализацию, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"На Лениногорской улице оборудовали новые тротуары, на участке улицы Свердлова обновили их покрытие. В результате общая площадь пешеходной зоны составила 5,2 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложили 13 тысяч "квадратов" асфальта, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Вместо хаотичной стоянки около станции МЦД "Ухтомская" на Лениногорской улице сделали организованную парковку", - добавил Бирюков.
По его словам, для пассажиров автобусов установили шесть современных павильонов с зарядными слотами. Две остановки перенесли ближе к станции МЦД. Оборудовали более 117 фонарей с энергоэффективными светильниками, наземные переходы оснастили опорами контрастного освещения.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение – обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На прилегающих к станции улицах обустроили 12,3 тысячи квадратных метров газона.
"В этом году благоустройство около станции МЦД-3 "Косино" продолжится в рамках второго этапа", - подчеркнул Бирюков.
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