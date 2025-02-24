https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001355943.html

Над Крымом, Орловской и Брянской областями сбили 12 беспилотников ВСУ

Над Крымом, Орловской и Брянской областями сбили 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025

Над Крымом, Орловской и Брянской областями сбили 12 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО с 17.25 до 19.45 мск перехватили и уничтожили по пять украинских беспилотников над Крымом и над Черным морем и по одному - над Орловской и РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:17:00+03:00

2025-02-24T20:17:00+03:00

2025-02-24T20:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 17.25 до 19.45 мск перехватили и уничтожили по пять украинских беспилотников над Крымом и над Черным морем и по одному - над Орловской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 17.25 до 19.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА - над территориями Орловской и Брянской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

республика крым

черное море

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Наталья Макарова

брянская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море