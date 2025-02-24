https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001355943.html
Над Крымом, Орловской и Брянской областями сбили 12 беспилотников ВСУ
Над Крымом, Орловской и Брянской областями сбили 12 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.02.2025
Над Крымом, Орловской и Брянской областями сбили 12 беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО с 17.25 до 19.45 мск перехватили и уничтожили по пять украинских беспилотников над Крымом и над Черным морем и по одному - над Орловской и РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:17:00+03:00
2025-02-24T20:17:00+03:00
2025-02-24T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 17.25 до 19.45 мск перехватили и уничтожили по пять украинских беспилотников над Крымом и над Черным морем и по одному - над Орловской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ."Двадцать четвертого февраля текущего года в период с 17.25 до 19.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря и по одному БПЛА - над территориями Орловской и Брянской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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брянская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море
Над Крымом, Орловской и Брянской областями сбили 12 беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбили над Крымом, Орловской и Брянской областями 12 дронов ВСУ