Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Гладков: около 60 украинских дронов атаковали Белгородскую область за сутки
Беспилотник ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Порядка 60 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 39 снарядов и совершены атаки с применением 59 беспилотников, из них 34 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в восьми частных домовладениях и пяти транспортных средствах.
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"В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Теребрено подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе село Муром подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 15 боеприпасов. Также в районе сёл Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки с помощью 31 беспилотника", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта подверглись атакам 5 беспилотников. В Борисовском районе по двум селам нанесены удары с помощью 7 беспилотников. В Валуйском муниципальном округе по трем селам совершены атаки с помощью 3 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением 6 боеприпасов, село Коновалово атаковано с помощью 2 беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе по шести населенным пунктам совершены атаки 6 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. -0-
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