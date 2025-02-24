https://ria.ru/20250224/bespilotniki-2001204112.html

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 24.02.2025

Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область

Порядка 60 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T08:56:00+03:00

2025-02-24T08:56:00+03:00

2025-02-24T08:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

муром

украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 24 фев - РИА Новости. Порядка 60 украинских беспилотников атаковали территорию Белгородской области за прошедшие сутки, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 39 снарядов и совершены атаки с применением 59 беспилотников, из них 34 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в восьми частных домовладениях и пяти транспортных средствах. "В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Теребрено подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 5 беспилотников. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе село Муром подверглось обстрелу, в ходе которого выпущено 15 боеприпасов. Также в районе сёл Зиборовка, Муром и Новая Таволжанка совершены атаки с помощью 31 беспилотника", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта подверглись атакам 5 беспилотников. В Борисовском районе по двум селам нанесены удары с помощью 7 беспилотников. В Валуйском муниципальном округе по трем селам совершены атаки с помощью 3 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка подверглось обстрелу с применением 6 боеприпасов, село Коновалово атаковано с помощью 2 беспилотников. В Грайворонском муниципальном округе по шести населенным пунктам совершены атаки 6 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. -0-

https://ria.ru/20250223/vsu-2001136168.html

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белгородская область

муром

украина

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белгородская область, муром, украина, вячеслав гладков