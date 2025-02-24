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Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
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20:20 24.02.2025 (обновлено: 20:33 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/bastrykin-2001356718.html
Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе - РИА Новости, 24.02.2025
Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на здание консульства России в Марселе, сообщает СК. РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:20:00+03:00
2025-02-24T20:33:00+03:00
взрыв на территории российского генконсульства в марселе
россия
в мире
франция
украина
александр бастрыкин
мария захарова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на здание консульства России в Марселе, сообщает СК."Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), а также запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", - говорится в Telegram-канале ведомства.В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
https://ria.ru/20250224/marsel-2001298730.html
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взрыв на территории российского генконсульства в марселе , россия, в мире, франция, украина, александр бастрыкин, мария захарова
Взрыв на территории российского Генконсульства в Марселе , Россия, В мире, Франция, Украина, Александр Бастрыкин, Мария Захарова
Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на консульство России в Марселе

© Фото : соцсетиПолицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : соцсети
Полицейские у здания Генерального консульства России в Марселе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нападении на здание консульства России в Марселе, сообщает СК.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), а также запросить в МИД России необходимую для расследования информацию", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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В понедельник вблизи дипмиссии прогремел взрыв. Как сообщили РИА Новости в посольстве России в Париже, неизвестные бросили в сад консульства коктейли Молотова. Как сообщили в посольстве, российская сторона заблаговременно обратилась к французским властям с требованием повысить уровень безопасности всех российских загранучреждений во Франции с учетом возможных провокаций.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что взрывы на территории генконсульства РФ в Марселе имеют все признаки теракта, российская сторона требует от Франции принять меры по усилению безопасности российского представительства.
Служба внешней разведки России сообщила ранее, что Украина может попытаться для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта осуществить теракты против дипломатических представительств РФ в Европе.
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Взрыв на территории российского Генконсульства в МарселеРоссияВ миреФранцияУкраинаАлександр БастрыкинМария Захарова
 
 
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