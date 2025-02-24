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Юлия Барановская попала под европейские санкции - РИА Новости, 24.02.2025
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Шоубиз
 
13:48 24.02.2025 (обновлено: 14:13 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/baranovskaya-2001271006.html
Юлия Барановская попала под европейские санкции
Юлия Барановская попала под европейские санкции - РИА Новости, 24.02.2025
Юлия Барановская попала под европейские санкции
Теле- и радиоведущая Юлия Барановская и шоумен Михаил Галустян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России, сообщается в документе, опубликованном в... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:48:00+03:00
2025-02-24T14:13:00+03:00
шоубиз
евросоюз
юнармия
юлия барановская
россия
украина
михаил галустян
донбасс
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Теле- и радиоведущая Юлия Барановская и шоумен Михаил Галустян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России, сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения.Галустян включен в санкционный список за свою причастность к движению "Юнармия" и открытую поддержку политики российского президента."Таким образом, он поддерживает и предпринимает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.Барановская включена в список за поддержку действий России на Украине в медийном поле и поездки в Донбасс.
https://ria.ru/20250218/sanktsii-2000159505.html
https://rsport.ria.ru/20250224/nagornyy-2001275276.html
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евросоюз, юнармия, юлия барановская, россия, украина, михаил галустян, донбасс
Шоубиз, Евросоюз, Юнармия, Юлия Барановская, Россия, Украина, Михаил Галустян, Донбасс
Юлия Барановская попала под европейские санкции

Барановская и Галустян попали в санкционный список ЕС

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Юлии БарановскойВедущая Юлия Барановская
Ведущая Юлия Барановская - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Юлии Барановской
Ведущая Юлия Барановская. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Теле- и радиоведущая Юлия Барановская и шоумен Михаил Галустян включены в 16-й пакет санкций ЕС против России, сообщается в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.
Совет ЕС ранее в понедельник на уровне европейских министров иностранных дел окончательно утвердил 16-й пакет санкций против России, куда вошли как новые экономические, так и персональные ограничения.
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Галустян включен в санкционный список за свою причастность к движению "Юнармия" и открытую поддержку политики российского президента.
"Таким образом, он поддерживает и предпринимает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в документе.
Барановская включена в список за поддержку действий России на Украине в медийном поле и поездки в Донбасс.
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ШоубизЕвросоюзЮнармияЮлия БарановскаяРоссияУкраинаМихаил ГалустянДонбасс
 
 
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