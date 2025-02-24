https://ria.ru/20250224/antalya-2001265142.html

Адвокат Бурнашкиной, оставившей младенца в Анталье, подаст апелляцию

Адвокат Бурнашкиной, оставившей младенца в Анталье, подаст апелляцию - РИА Новости, 24.02.2025

Адвокат Бурнашкиной, оставившей младенца в Анталье, подаст апелляцию

Защита россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, намерена подать апелляцию,... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T13:22:00+03:00

2025-02-24T13:22:00+03:00

2025-02-24T13:32:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 24 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Защита россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, намерена подать апелляцию, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат."Мы ожидали совсем другого приговора. Откровенно говоря, мы ожидали, что Екатерину освободят из-под стражи, а если и будет приговор, то он будет связан с оставлением ребенка. Суд постановил оставить Екатерину под стражей и приговорил к 15 годам тюрьмы по обвинению в покушении на убийство. Ожидается, что суд окончательно оформит это решение в ближайшее время. Мы обязательно подадим апелляцию, у нас есть это право, поэтому сказать, что юридическая борьба закончена, нельзя", - сказала Полат.По ее словам, команда адвокатов постарается ускорить процесс апелляции, но сколько продлится процесс, сказать сложно.Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.На заседании 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности, и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь.

https://ria.ru/20250209/aeroport-1998216045.html

https://ria.ru/20250209/genkonsul-1998227517.html

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анталья (провинция), происшествия, россия