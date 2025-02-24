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Адвокат Бурнашкиной, оставившей младенца в Анталье, подаст апелляцию - РИА Новости, 24.02.2025
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13:22 24.02.2025 (обновлено: 13:32 24.02.2025)
https://ria.ru/20250224/antalya-2001265142.html
Адвокат Бурнашкиной, оставившей младенца в Анталье, подаст апелляцию
Адвокат Бурнашкиной, оставившей младенца в Анталье, подаст апелляцию - РИА Новости, 24.02.2025
Адвокат Бурнашкиной, оставившей младенца в Анталье, подаст апелляцию
Защита россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, намерена подать апелляцию,... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T13:22:00+03:00
2025-02-24T13:32:00+03:00
анталья (провинция)
происшествия
россия
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АНТАЛЬЯ, 24 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Защита россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, намерена подать апелляцию, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат."Мы ожидали совсем другого приговора. Откровенно говоря, мы ожидали, что Екатерину освободят из-под стражи, а если и будет приговор, то он будет связан с оставлением ребенка. Суд постановил оставить Екатерину под стражей и приговорил к 15 годам тюрьмы по обвинению в покушении на убийство. Ожидается, что суд окончательно оформит это решение в ближайшее время. Мы обязательно подадим апелляцию, у нас есть это право, поэтому сказать, что юридическая борьба закончена, нельзя", - сказала Полат.По ее словам, команда адвокатов постарается ускорить процесс апелляции, но сколько продлится процесс, сказать сложно.Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.На заседании 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности, и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь.
https://ria.ru/20250209/aeroport-1998216045.html
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анталья (провинция), происшествия, россия
Анталья (провинция), Происшествия, Россия
Адвокат Бурнашкиной, оставившей младенца в Анталье, подаст апелляцию

Адвокат Бурнашкиной, оставившей младенца в аэропорту в Анталье, подаст апелляцию

© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHAЗадержанная в Турции Екатерина Бурнашкина
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© Фото : ALPARSLAN CINAR/DHA
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 24 фев - РИА Новости, Заман Рамазанов. Защита россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной к 15 годам тюрьмы за оставление новорожденной дочери в туалете аэропорта, намерена подать апелляцию, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат.
"Мы ожидали совсем другого приговора. Откровенно говоря, мы ожидали, что Екатерину освободят из-под стражи, а если и будет приговор, то он будет связан с оставлением ребенка. Суд постановил оставить Екатерину под стражей и приговорил к 15 годам тюрьмы по обвинению в покушении на убийство. Ожидается, что суд окончательно оформит это решение в ближайшее время. Мы обязательно подадим апелляцию, у нас есть это право, поэтому сказать, что юридическая борьба закончена, нельзя", - сказала Полат.
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По ее словам, команда адвокатов постарается ускорить процесс апелляции, но сколько продлится процесс, сказать сложно.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.
На заседании 19 февраля суд по тяжким уголовным делам оправдал Елену, прокурор потребовал уголовного наказания для Екатерины. Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности, и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь.
Российские туристы в аэропорту Антальи - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
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Анталья (провинция)ПроисшествияРоссия
 
 
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