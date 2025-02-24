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Россия готова возобновить поставки алюминия в США, заявил Путин
Россия готова возобновить поставки алюминия в США, заявил Путин - РИА Новости, 25.02.2025
Россия готова возобновить поставки алюминия в США, заявил Путин
Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен, заявил президент РФ... РИА Новости, 25.02.2025
2025-02-24T23:20:00+03:00
2025-02-24T23:20:00+03:00
2025-02-25T00:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 миллиона тонн, это оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать. Это бы не повлияло существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, всё-таки оказало бы сдерживающие влияние на стабилизацию цен", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, сша, владимир путин, павел зарубин
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Владимир Путин, Павел Зарубин
Россия готова возобновить поставки алюминия в США, заявил Путин
Путин: Россия готова возобновить поставки алюминия в США, продавая 2 млн тонн