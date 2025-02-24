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В Курском приграничье провели оценочные комиссии с помощью аэросъемки - РИА Новости, 24.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 24.02.2025
https://ria.ru/20250224/aerosemka-2001291025.html
В Курском приграничье провели оценочные комиссии с помощью аэросъемки
В Курском приграничье провели оценочные комиссии с помощью аэросъемки - РИА Новости, 24.02.2025
В Курском приграничье провели оценочные комиссии с помощью аэросъемки
При проведении первых оценочных комиссий с помощью фото- и видеосъемки в курском приграничье зафиксировано 24 разрушенных дома, сообщил врио заместителя... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T14:57:00+03:00
2025-02-24T14:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
жилье
курская область
александр хинштейн
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
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КУРСК, 24 фев – РИА Новости. При проведении первых оценочных комиссий с помощью фото- и видеосъемки в курском приграничье зафиксировано 24 разрушенных дома, сообщил врио заместителя губернатора Владимир Базаров на заседании регионального правительства. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн провел расширенную встречу с жителями трех районов приграничья - Кореневского, Беловского, Хомутовского. Переселенцы выразили обеспокоенность на тему оценки поврежденного жилья в населенных пунктах, куда из-за обстрелов не может проехать оценочная комиссия. Было принято решение вместе с военными представить скорректированный алгоритм, который позволит фиксировать средствами аэро- и фотосъемки отсутствие или наличие дома, чтобы вместе с Росреестром дальше выносить решения о выдаче сертификата. "Мы провели первую комиссию по "серой зоне"… По итогам на основе... видео-, фотоданных, предоставленных министерством обороны, мы совместно с главами поселений, с главами районов работали по Кореневскому району, обследовали дома и выявили, зафиксировали 24 дома, которые разрушены практически полностью и восстановлению не подлежат. За сегодняшний день мы оформим акты на эти 24 дома", - сообщил Базаров. По словам Хинштейна, Минобороны России предоставило первый список из 158 населённых пунктов, в которые могут отправиться комиссии. Уточняется, что по данным муниципалитетов, как минимум в 16 из них (в 4 районах Курской области) есть дома, разрушенные или поврежденные в результате действий ВСУ.
https://ria.ru/20250224/evakuatsiya-2001265697.html
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жилье, курская область, александр хинштейн, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Жилье, Курская область, Александр Хинштейн, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Россия
В Курском приграничье провели оценочные комиссии с помощью аэросъемки

В Курском приграничье выявили 24 разрушенных дома с помощью аэросъемки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела
Последствия украинского обстрела - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия украинского обстрела. Архивное фото
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КУРСК, 24 фев – РИА Новости. При проведении первых оценочных комиссий с помощью фото- и видеосъемки в курском приграничье зафиксировано 24 разрушенных дома, сообщил врио заместителя губернатора Владимир Базаров на заседании регионального правительства.
Ранее врио губернатора Александр Хинштейн провел расширенную встречу с жителями трех районов приграничья - Кореневского, Беловского, Хомутовского. Переселенцы выразили обеспокоенность на тему оценки поврежденного жилья в населенных пунктах, куда из-за обстрелов не может проехать оценочная комиссия. Было принято решение вместе с военными представить скорректированный алгоритм, который позволит фиксировать средствами аэро- и фотосъемки отсутствие или наличие дома, чтобы вместе с Росреестром дальше выносить решения о выдаче сертификата.
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"Мы провели первую комиссию по "серой зоне"… По итогам на основе... видео-, фотоданных, предоставленных министерством обороны, мы совместно с главами поселений, с главами районов работали по Кореневскому району, обследовали дома и выявили, зафиксировали 24 дома, которые разрушены практически полностью и восстановлению не подлежат. За сегодняшний день мы оформим акты на эти 24 дома", - сообщил Базаров.
По словам Хинштейна, Минобороны России предоставило первый список из 158 населённых пунктов, в которые могут отправиться комиссии. Уточняется, что по данным муниципалитетов, как минимум в 16 из них (в 4 районах Курской области) есть дома, разрушенные или поврежденные в результате действий ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеЖильеКурская областьАлександр ХинштейнФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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