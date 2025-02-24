https://ria.ru/20250224/aerosemka-2001291025.html

В Курском приграничье провели оценочные комиссии с помощью аэросъемки

В Курском приграничье провели оценочные комиссии с помощью аэросъемки - РИА Новости, 24.02.2025

В Курском приграничье провели оценочные комиссии с помощью аэросъемки

При проведении первых оценочных комиссий с помощью фото- и видеосъемки в курском приграничье зафиксировано 24 разрушенных дома, сообщил врио заместителя... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T14:57:00+03:00

2025-02-24T14:57:00+03:00

2025-02-24T14:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

жилье

курская область

александр хинштейн

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

россия

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КУРСК, 24 фев – РИА Новости. При проведении первых оценочных комиссий с помощью фото- и видеосъемки в курском приграничье зафиксировано 24 разрушенных дома, сообщил врио заместителя губернатора Владимир Базаров на заседании регионального правительства. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн провел расширенную встречу с жителями трех районов приграничья - Кореневского, Беловского, Хомутовского. Переселенцы выразили обеспокоенность на тему оценки поврежденного жилья в населенных пунктах, куда из-за обстрелов не может проехать оценочная комиссия. Было принято решение вместе с военными представить скорректированный алгоритм, который позволит фиксировать средствами аэро- и фотосъемки отсутствие или наличие дома, чтобы вместе с Росреестром дальше выносить решения о выдаче сертификата. "Мы провели первую комиссию по "серой зоне"… По итогам на основе... видео-, фотоданных, предоставленных министерством обороны, мы совместно с главами поселений, с главами районов работали по Кореневскому району, обследовали дома и выявили, зафиксировали 24 дома, которые разрушены практически полностью и восстановлению не подлежат. За сегодняшний день мы оформим акты на эти 24 дома", - сообщил Базаров. По словам Хинштейна, Минобороны России предоставило первый список из 158 населённых пунктов, в которые могут отправиться комиссии. Уточняется, что по данным муниципалитетов, как минимум в 16 из них (в 4 районах Курской области) есть дома, разрушенные или поврежденные в результате действий ВСУ.

https://ria.ru/20250224/evakuatsiya-2001265697.html

https://ria.ru/20250223/vlasti-2001092817.html

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жилье, курская область, александр хинштейн, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, россия