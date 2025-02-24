https://ria.ru/20250224/aeroflot-2001257464.html
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов в Нячанг с 1 апреля
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов в Нячанг с 1 апреля - РИА Новости, 24.02.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов в Нячанг с 1 апреля
Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до трех раз в неделю, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T12:47:00+03:00
2025-02-24T12:47:00+03:00
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до трех раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика. Дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по вторникам, а обратно - по средам. Новая частота позволит удовлетворить возросший спрос на перелеты во Вьетнам. Ранее авиакомпания анонсировала запуск прямых регулярных рейсов в Нячанг с частотой два раза в неделю, начиная с 22 марта. Вьетнам является одним из популярных международных направлений авиакомпании. По итогам 2024 года, авиакомпания перевезла между Москвой в Хошимином более 73 тысяч пассажиров. Ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24" анонсировал открытие рейсов в Нячанг. "Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона. Группа постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки.
https://ria.ru/20250221/aeroflot-2000783558.html
https://ria.ru/20250207/aeroflot-1997905209.html
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нячанг, вьетнам, аэрофлот
Нячанг, Вьетнам, Аэрофлот
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов в Нячанг с 1 апреля
Авиакомпания "Аэрофлот" нарастит частоту полетов в Нячанг с 1 апреля
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до трех раз в неделю, сообщает пресс-служба перевозчика.
Дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по вторникам, а обратно - по средам.
Новая частота позволит удовлетворить возросший спрос на перелеты во Вьетнам. Ранее авиакомпания анонсировала запуск прямых регулярных рейсов в Нячанг с частотой два раза в неделю, начиная с 22 марта.
Вьетнам является одним из популярных международных направлений авиакомпании. По итогам 2024 года, авиакомпания перевезла между Москвой в Хошимином более 73 тысяч пассажиров.
Ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в интервью телеканалу "Россия 24" анонсировал открытие рейсов в Нячанг.
"Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы — 55,3 миллиона.
Группа постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полеты между регионами страны минуя Москву, развивает социальноориентированные программы перевозки.