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Зеленского поймали на лжи о долге перед Западом - РИА Новости, 23.02.2025
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22:48 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001176007.html
Зеленского поймали на лжи о долге перед Западом
Зеленского поймали на лжи о долге перед Западом - РИА Новости, 23.02.2025
Зеленского поймали на лжи о долге перед Западом
Американский миллиардер Дэвид Сакс поймал Владимира Зеленского на лжи о западной поддержке. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:48:00+03:00
2025-02-23T22:48:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
скотт бессент
киев
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс поймал Владимира Зеленского на лжи о западной поддержке."Зеленский просит денег в 2023 году: "Дайте нам кредит, и мы вернем вам деньги после конфликта". Теперь он говорит, что ничего нам не должен", — написал он в соцсети X.В воскресенье Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США. Он заявил, что "не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев".Ранее в этот же день западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.
https://ria.ru/20250223/konflikt-2001161460.html
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сша
вашингтон (штат)
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в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, скотт бессент, киев
В мире, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, Скотт Бессент, Киев
Зеленского поймали на лжи о долге перед Западом

Миллиардер Сакс: Зеленский просил у Запада кредит, а теперь не хочет возвращать

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс поймал Владимира Зеленского на лжи о западной поддержке.
"Зеленский просит денег в 2023 году: "Дайте нам кредит, и мы вернем вам деньги после конфликта". Теперь он говорит, что ничего нам не должен", — написал он в соцсети X.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
США признали правду о начале конфликта на Украине
Вчера, 20:06
В воскресенье Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США. Он заявил, что "не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев".
Ранее в этот же день западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.
Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В США предсказали Зеленскому самый серьезный вызов за все время СВО
Вчера, 19:09
 
В миреСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиСкотт БессентКиев
 
 
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