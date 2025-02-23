Зеленского поймали на лжи о долге перед Западом
Миллиардер Сакс: Зеленский просил у Запада кредит, а теперь не хочет возвращать
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс поймал Владимира Зеленского на лжи о западной поддержке.
"Зеленский просит денег в 2023 году: "Дайте нам кредит, и мы вернем вам деньги после конфликта". Теперь он говорит, что ничего нам не должен", — написал он в соцсети X.
В воскресенье Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США. Он заявил, что "не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев".
Ранее в этот же день западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.
Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.