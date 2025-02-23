https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001176007.html

Зеленского поймали на лжи о долге перед Западом

Зеленского поймали на лжи о долге перед Западом - РИА Новости, 23.02.2025

Зеленского поймали на лжи о долге перед Западом

Американский миллиардер Дэвид Сакс поймал Владимира Зеленского на лжи о западной поддержке. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T22:48:00+03:00

2025-02-23T22:48:00+03:00

2025-02-23T22:48:00+03:00

в мире

сша

вашингтон (штат)

владимир зеленский

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

скотт бессент

киев

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс поймал Владимира Зеленского на лжи о западной поддержке."Зеленский просит денег в 2023 году: "Дайте нам кредит, и мы вернем вам деньги после конфликта". Теперь он говорит, что ничего нам не должен", — написал он в соцсети X.В воскресенье Зеленский отказался выплачивать требуемые американским президентом Дональдом Трампом 500 миллиардов долларов в рамках сделки о передаче доходов от добычи украинских полезных ископаемых в качестве компенсации за помощь от США. Он заявил, что "не подпишет то, что будут выплачивать десять поколений украинцев".Ранее в этот же день западные СМИ со ссылкой на анонимный источник сообщали об отказе республики создать соответствующий компенсационный фонд.Глава Белого дома 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета The Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему документ, который передал бы США права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.При этом в субботу глава американского Минфина Скотт Бессент сообщил, что проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону.

https://ria.ru/20250223/konflikt-2001161460.html

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001154097.html

сша

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в мире, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, скотт бессент, киев