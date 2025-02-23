Зеленский продолжил обижаться на Трампа
Зеленский продолжил обижаться на Трампа из-за его высказываний в свой адрес
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжил обижаться на президента США Дональда Трампа из-за его высказываний в свой адрес.
В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
Зеленский отказался признавать долг перед США
Вчера, 19:24
"Все это небезопасные шаги по ослаблению Украины, общественного мнения в Украине и за границей… Если лидеры начинают говорить теми или иными словами и некорректными по моему мнению цифрами, это потом имеет влияние на социальное мнение. Поэтому я реагирую. Реагирую нет просто на слова президента Трампа, а на сигнал, которые идет из Америки", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
Отдельно Зеленский прокомментировал слова Трампа, назвавшего его диктатором.
"Я бы не назвал эти слова от Трампа комплиментарными… Обижается на "диктатора" тот, кто диктатором является… Диктаторами мы не будем, я законно признанный президент. После окончания военного положения будут выборы, десятилетиями у власти быть не собираюсь. А слова - они пройдут, может что-то хорошее потом скажет. Для меня важно, что обо мне думают украинцы", - добавил Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.