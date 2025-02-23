https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001175589.html

Зеленский продолжил обижаться на Трампа

Зеленский продолжил обижаться на Трампа - РИА Новости, 23.02.2025

Зеленский продолжил обижаться на Трампа

Владимир Зеленский продолжил обижаться на президента США Дональда Трампа из-за его высказываний в свой адрес. РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T22:43:00+03:00

2025-02-23T22:43:00+03:00

2025-02-23T22:43:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

владимир зеленский

дональд трамп

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1910993435_0:64:3072:1792_1920x0_80_0_0_16e658f18d4b086785b345523a87a487.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжил обижаться на президента США Дональда Трампа из-за его высказываний в свой адрес. В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. "Все это небезопасные шаги по ослаблению Украины, общественного мнения в Украине и за границей… Если лидеры начинают говорить теми или иными словами и некорректными по моему мнению цифрами, это потом имеет влияние на социальное мнение. Поэтому я реагирую. Реагирую нет просто на слова президента Трампа, а на сигнал, которые идет из Америки", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса. Отдельно Зеленский прокомментировал слова Трампа, назвавшего его диктатором. "Я бы не назвал эти слова от Трампа комплиментарными… Обижается на "диктатора" тот, кто диктатором является… Диктаторами мы не будем, я законно признанный президент. После окончания военного положения будут выборы, десятилетиями у власти быть не собираюсь. А слова - они пройдут, может что-то хорошее потом скажет. Для меня важно, что обо мне думают украинцы", - добавил Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001155757.html

https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио