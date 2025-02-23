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Зеленский продолжил обижаться на Трампа - РИА Новости, 23.02.2025
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22:43 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001175589.html
Зеленский продолжил обижаться на Трампа
Зеленский продолжил обижаться на Трампа - РИА Новости, 23.02.2025
Зеленский продолжил обижаться на Трампа
Владимир Зеленский продолжил обижаться на президента США Дональда Трампа из-за его высказываний в свой адрес. РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:43:00+03:00
2025-02-23T22:43:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжил обижаться на президента США Дональда Трампа из-за его высказываний в свой адрес. В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана. "Все это небезопасные шаги по ослаблению Украины, общественного мнения в Украине и за границей… Если лидеры начинают говорить теми или иными словами и некорректными по моему мнению цифрами, это потом имеет влияние на социальное мнение. Поэтому я реагирую. Реагирую нет просто на слова президента Трампа, а на сигнал, которые идет из Америки", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса. Отдельно Зеленский прокомментировал слова Трампа, назвавшего его диктатором. "Я бы не назвал эти слова от Трампа комплиментарными… Обижается на "диктатора" тот, кто диктатором является… Диктаторами мы не будем, я законно признанный президент. После окончания военного положения будут выборы, десятилетиями у власти быть не собираюсь. А слова - они пройдут, может что-то хорошее потом скажет. Для меня важно, что обо мне думают украинцы", - добавил Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001155757.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио
Зеленский продолжил обижаться на Трампа

Зеленский продолжил обижаться на Трампа из-за его высказываний в свой адрес

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский продолжил обижаться на президента США Дональда Трампа из-за его высказываний в свой адрес.
В среду президент США сделал несколько критических заявлений в адрес Зеленского в соцсети Truth Social, назвав его, в частности, "диктатором без выборов" и обвинив в желании продолжать конфликт с Россией ради финансовой выгоды. В пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что Трамп выражает недовольство Зеленским, и уточнил, что в некоторых случаях такая реакция оправдана.
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"Все это небезопасные шаги по ослаблению Украины, общественного мнения в Украине и за границей… Если лидеры начинают говорить теми или иными словами и некорректными по моему мнению цифрами, это потом имеет влияние на социальное мнение. Поэтому я реагирую. Реагирую нет просто на слова президента Трампа, а на сигнал, которые идет из Америки", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
Отдельно Зеленский прокомментировал слова Трампа, назвавшего его диктатором.
"Я бы не назвал эти слова от Трампа комплиментарными… Обижается на "диктатора" тот, кто диктатором является… Диктаторами мы не будем, я законно признанный президент. После окончания военного положения будут выборы, десятилетиями у власти быть не собираюсь. А слова - они пройдут, может что-то хорошее потом скажет. Для меня важно, что обо мне думают украинцы", - добавил Зеленский на пресс-конференции, которую транслировал YouTube-канал его офиса.
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