https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001175320.html
В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку
В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 23.02.2025
В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что "маленький диктатор" Владимир Зеленский должен уйти в отставку и дать РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:42:00+03:00
2025-02-23T22:42:00+03:00
2025-02-23T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что "маленький диктатор" Владимир Зеленский должен уйти в отставку и дать Украине провести честные выборы. Зеленский на пресс-конференции в воскресенье заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО. "Зеленский говорит, что он уйдет с поста ради мира и членства в НАТО. Маленький диктатор должен покинуть пост и дать Украине провести свободные и честные выборы. Мы больше не платим за их войну", - написала Тейлор-Грин на своей странице в соцсети Х. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001145054.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, конгресс сша
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, Конгресс США
В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку
Конгрессвумен Тейлор-Грин: маленький диктатор Зеленский должен уйти в отставку