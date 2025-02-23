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В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 23.02.2025
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22:42 23.02.2025
https://ria.ru/20250223/zelenskiy-2001175320.html
В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку
В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку - РИА Новости, 23.02.2025
В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку
Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что "маленький диктатор" Владимир Зеленский должен уйти в отставку и дать РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T22:42:00+03:00
2025-02-23T22:42:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что "маленький диктатор" Владимир Зеленский должен уйти в отставку и дать Украине провести честные выборы. Зеленский на пресс-конференции в воскресенье заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО. "Зеленский говорит, что он уйдет с поста ради мира и членства в НАТО. Маленький диктатор должен покинуть пост и дать Украине провести свободные и честные выборы. Мы больше не платим за их войну", - написала Тейлор-Грин на своей странице в соцсети Х. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, конгресс сша
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, Конгресс США
В конгрессе США призвали Зеленского уйти в отставку

Конгрессвумен Тейлор-Грин: маленький диктатор Зеленский должен уйти в отставку

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что "маленький диктатор" Владимир Зеленский должен уйти в отставку и дать Украине провести честные выборы.
Зеленский на пресс-конференции в воскресенье заявил, что готов оставить свой пост ради мира на Украине или в обмен на членство в НАТО.
«
"Зеленский говорит, что он уйдет с поста ради мира и членства в НАТО. Маленький диктатор должен покинуть пост и дать Украине провести свободные и честные выборы. Мы больше не платим за их войну", - написала Тейлор-Грин на своей странице в соцсети Х.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине
Вчера, 17:44
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНАТОКонгресс США
 
 
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